Специалисты военно-строительного комплекса заканчивают заполнять водой построенный водовод Дон – Донецк

Новый водовод из реки Дон, построенный для снабжения Донецкой Народной Республики, возвели в рекордные сроки. Фото: Военстрой

Строительство масштабного водовода Дон – Донецк вышло на финишную прямую. Об этом сегодня сообщили в Военно-строительном комплексе Министерства обороны Российской Федерации.

- Уже идет заполнение трубопровода водой. Параллельно инженеры и гидротехники проводят наладку всего оборудования, осматривают каждый стык и соединение. Эксплуатирующая организация ФГУП ДНР «Вода Донбасса» проводит предварительные работы на своих гидротехнических сооружениях, – рассказал военный строитель Алексей Леонов.

Военстроевцам остается заполнить последний участок 200-километрового водовода. Далее начнется выпуск воды в канал Северский Донец, откуда она пойдет в Донецк.

Напомним, что решение построить объект принял Президент России Владимир Путин. ВСУ разрушили объекты ключевой инфраструктуры Донбасса, из-за чего могла возникнуть гуманитарная катастрофа. Возводят сооружение специалисты Военно-строительной компании (ВСК) и предприятия со всей России.

Ранее «КП» сообщала, что вода из Дона придет в Донецк к майским праздникам. Ее сначала начнут подавать в столицу ДНР, а затем в другие районы.

Проект водовода получил название «Большая вода». Для его реализации двадцать четыре часа семь дней в неделю трудились 5300 человек и 1200 единиц техники.

Мощность водовода - 288 000 метров кубических в сутки. Объект спроектирован с учетом перспективы снабжения водой в общем объеме 480 000 метров кубических не только Донецка и его агломерации, но и близлежащих городов Ростовской области.

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