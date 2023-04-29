«Чтобы наши люди могли быстро и безопасно перемещаться»: Евгений Солнцев рассказал о ремонте дорог и мостов в ДНР

Восстановление дорожной инфраструктуры в Республике продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики рассказал о восстановлении дорог и мостов в Республике. Их ремонт поможет жителям региона быстро и безопасно перемещаться между населенными пунктами. Сейчас строители из регионов-шефов ремонтируют сразу три моста в Тельмановском районе Республики. Об этом Евгений Солнцев рассказал в своем телеграм-канале.

Все три ремонтируемых моста находятся в Тельмановском районе ДНР. Фото: Солнцев/ТГ

— Развитие дорожной инфраструктуры в Республике, ремонт дорог и восстановление мостов — на особом контроле. И благодаря шефской помощи нам удается сохранять высокий темп работ. Так, например, в Тельмановском районе восстанавливаются одновременно три моста, два из них проходят через реку Грузский Еланчик, — отметил Председатель.

Два из трех ремонтируемых мостов проходят через реку Грузский Еланчик. Фото: Солнцев/ТГ

Солнцев добавил, что в селе Ивановке строители из Московской области выполняют сборку моста протяженностью более 50 метров. На завершающем этапе проведут монтаж пешеходных консолей, настилов и деформационных швов.

— Оценить результат мы сможем уже в этом году. Главный критерий — чтобы наши люди могли быстро и безопасно перемещаться между населёнными пунктами, — отметил Председатель.

Ремонт объектов завершат в 2023 году. Фото: Солнцев/ТГ

Евгений Солнцев подчеркнул, что на мосту в окрестностях села Греково-Александровка специалисты подрядчика уже проводят ремонт поверхности бетона и обустраивают конусы насыпи. Третий мост соединяет берега Кальмиуса и расположен на въезде в село Староласпа. Его протяженность почти 95 метров. Мостостроители уже приступили к сборке балок.

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