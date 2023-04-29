От обстрелов ВСУ за день в ДНР погибли два мирных жителя, еще десять – получили ранения

Под обстрелами ВСУ - жилые кварталы ДНР. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Донецкой Народной Республики. ВСУ целенаправленно открывают огонь по жилым массивам, местам скопления людей.

Сегодня, 29 апреля, украинскими боевиками был нанесен массированный удар по Петровскому и Ленинскому районам Донецка, а также по Ясиноватой.

В результате обстрелов за день в ДНР погибли два мирных жителя, еще десять были ранены. Повреждены и разрушены жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- В Петровском районе Донецка по ул. Шуйского, 5 был ранен мужчина 1989 года рождения, по ул. Байкальской, 73 пострадал мужчина 1982 года рождения, по ул. Стаханова, 2 ранена женщина 1944 года рождения, - сообщили в СЦКК. – В Ленинском районе по ул. Ясногорской, 103 ранен мужчина 1957 года рождения по ул. Ясногорской, 105 ранены женщина 1968 года рождения и мужчина 1974 года рождения, по ул. Ясногорской, 134 ранен мужчина 1959 года рождения. Возле гипермаркета «Манна» пострадала женщина 1991 года рождения.

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что за сегодняшний день в результате украинских обстрелов города погибли двое мирных жителей - женщина 1973 года рождения и мужчина 1978 года рождения. Двое мужчин 1966 года рождения и 1970 года рождения получили ранения.

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