ВСУ нанесли массированный удар по Донецку: пострадали девять человек, повреждены дома в Донецке и Ясиноватой

В результате обстрела со стороны ВФУ в Ленинском районе Донецка повреждены восемь частных домов. Фото: кадр из видео НМ ДНР

Вооруженные формирования Украины за день несколько раз обстреливали города Донецкой Народной Республики. Массированный удар был нанесен по Петровскому и Ленинскому районам Донецка, а также по Ясиноватой. В результате обстрелов из реактивной системы залпового огня и артиллерии 155 мм пострадали девять мирных жителей, повреждены и разрушены жилые дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Ленинском районе Донецка по улице Ясногорской ранены мужчины 1957, 1959 и 1974 года рождения, а также женщина 1968 года рождения. Возле гипермаркета «Манна» пострадала женщина 1991 года рождения, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что по району было выпущено две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) около 14:30. Тем временем в результате обстрела Петровского района Донецка пострадали три человека

— По улице Шуйского ранен мужчина 1989 года рождения, по улице Байкальской пострадал мужчина 1982 года рождения, а по улице Стаханова — женщина 1944 года рождения, — подчеркнули в СЦКК.

Ранение также получил мужчина 1966 года рождения в Ясиноватой.

На месте обстрела работают специалисты Следственного комитета. Фото: кадр из видео НМ ДНР

В результате украинской агрессии в Ленинском районе повреждены или частично разрушены восемь домов, в Петровском повреждения зафиксированы по шести адресам, включая детский сад №369, в Ясиноватой — по трем. В ведомстве также добавили, в Петровском районе на улицах Бринько и Вахтангова были обнаружены противопехотные мины ПФМ «Лепесток».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ ранили пять мирных жителей в Ленинском районе Донецка

По району было выпущено две ракеты из РСЗО (подробнее)