Готовимся выбирать: Отделения партии «Единая Россия» появятся во всех районах Херсонской области

Фракций в новом регионе России будет 14 - по отделению в каждом районе. Фото: er.ru

В Херсонской области начинают работу местные отделения партии «Единая Россия». Такое решение было принято на заседании Президиума регионального политсовета.

Фракций в новом регионе России будет 14 - по отделению в каждом районе. По словам депутата Госдумы РФ Игоря Кастюкевича, курирующего работу партии в Херсонской области, запрос на расширение ячеек «Единой России» в первую очередь исходил от самих жителей, которые видят, как партия помогает в восстановлении Херсонщины.

- Мы видим запрос людей на создание партийных ячеек как центров притяжения активных людей. Сейчас в регионе идет процедура предварительного голосования. Создание местных отделений партии в этом смысле - большой шаг навстречу жителям области. С этим шагом мы становимся ближе к избирателям, - подчеркнул Игорь Кастюкевич.

Главное преимущество появления сети партийных ячеек в регионе в том, что херсонцам, чтобы обратиться к партийцам за помощью или желающим вступить в ряды «Единой России», не нужно ехать в региональное отделение. Все вопросы можно решить на месте, в своем районе.

Только на сегодняшний день более четырех тысяч жителей подали заявление на вступление в «Единую Россию». А количество участников праймериз - предварительного голосования - превысило 90 человек.

Среди кандидатов - уроженцы Херсонской области с активной гражданской позицией, желающие помогать родному региону расти и развиваться. Например, заявку на участие в предварительном голосовании подала программный директор ТРК «Таврия» Юлия Сипко. Регистрация кандидатов завершается до 27 апреля.

Следующим этапом, как добавили в региональном отделении, станет формирование первичных отделений «Единой России» в каждом муниципалитете. Стоит отметить, что к 1 июня Херсонскую область, как и другие новые регионы, подключат к всероссийской системе ГАС «Выборы». По словам руководителя Федерального центра информатизации при Центральном избиркоме Александра Сокольчука, благодаря этому жители всех четырех новых субъектов России смогут участвовать в Едином дне голосования наравне с остальными субъектами страны.

Напомним, выборы депутатов законодательных собраний в 2023 году состоятся 10 сентября. На территориях Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик Единый день голосования пройдет впервые.