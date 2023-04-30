Геноциду - нет!

Фото: mfkc.altai.muzkult.ru

19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, по всей стране чтили память о мирных советских гражданах, погибших от рук нацистской Германии. Ведь большая часть из 27 миллионов жертв той войны - это не офицеры и солдаты, а мирные, безоружные люди - рабочие, крестьяне, учителя, врачи, инженеры, водители, - в чьи дома ворвался враг. Женщины, старики и дети.

Про нацизм нельзя забывать

Этот памятный день появился в календаре в 2021 году, в рамках просветительского проекта «Без срока давности», посвященного изучению военной истории страны и восстановлению исторической справедливости. К тому моменту, как заявила в одном из интервью первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, мир, который в свое время спас от фашистов советский народ-освободитель, к сожалению, забыл, что такое настоящий нацизм. И это в итоге привело к тому, что он снова поднял голову, на этот раз на Украине, и начал собирать свою «кровавую дань». По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, только в Донбассе с 2014 года погибли более 5 тысяч мирных граждан. Из них - более 130 детей. Ранения получили еще около 9,5 тысячи человек, которые никогда не держали в руках оружие. Все эти люди пострадали ни за что. И жертв могло бы быть в разы больше, если бы Россия, как и в прошлом столетии, не встала на пути нацистов и не начала свою освободительную спецоперацию.

Кинжал с нацистской символикой, найденный на позициях ВСУ в Артемовске.

- Никогда нельзя забывать, что нацизм - это всегда страдания гражданского населения и в итоге - тотальный геноцид, - подчеркнула Цунаева.

Дата Дня памяти была приурочена к изданию в 1943 году Указа Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». С его появления началась кропотливая работа по расследованию преступлений нацистов против советского народа. Тогда, 80 лет назад, это был первый документ, признавший целенаправленную политику уничтожения мирного населения, которую пропагандировали нацисты и их пособники - Япония, Финляндия, Румыния и другие союзники гитлеровской Германии.

- В числе пособников значимую роль в годы Великой Отечественной играли бандеровцы - украинские нацисты, - прокомментировал СМИ замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. - Преступление, совершенное фашистами и коллаборационистами, не может быть забыто, ему нет срока давности. Очень важно, чтобы подрастающее поколение помнило о зверствах нацистов. Потому что нацизм, к сожалению, имеет тенденцию к возрождению. Сейчас украинские нацисты совершают чудовищные акты геноцида в отношении русского и русскоязычного населения.

Волонтеры Победы и ветераны. Фото: zabotaoveteranah.ru

Действуем

День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны не зря получил такое название. Уже третий год 19 апреля по всей стране проходит множество мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Открытые уроки памяти, выставки, акции в местах массовой гибели мирных жителей, тематические игры, кинопоказы. В 2023-м, по приблизительным подсчетам, в этот день прошло более 250 разных мероприятий. Главное - открытие Всероссийского исследовательского конкурса «Семейная память». Для участия в нем в Музее Победы на Поклонной горе в Москве собралось около 200 школьников и студентов техникумов и колледжей, чтобы обсудить методы исследовательской работы для тех, кто интересуется историей. Также среди прошедших мероприятий - Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией фактов прошлого «История Великой Отечественной войны», поэтическая видеоэстафета «История в строках» и разные активности участников движения «Волонтеры Победы», которые в этот день навещали бывших узников концлагерей и ветеранов, провели в школах страны всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто», а также исторический квест «Последний трибунал». Конечно же, были и митинги у мемориалов.

- Все для того, чтобы еще раз обратить внимание на преступления нацистов, на то, к чему приводит приверженность к нацистской идеологии - к страданиям людей независимо от возраста, пола, расы, нации, - пояснила Елена Цунаева.