В Мариуполе открылся второй многофункциональный центр

Фото: Архив МФЦ

- Это временное размещение отделения. В стационарном центре сейчас идет ремонт. Там планируется разместить уже семь окон приема граждан . После ремонта новое отделение откроется осенью, - уточнил исполняющий обязанности министра экономического развития республики Владимир Зверков.

Напомним, первое отделение МФЦ в Мариуполе заработало в октябре прошлого года. Оно расположено по адресу: пр. Мира, д. 107.

В перечне предоставляемых услуг МФЦ - регистрация прав на недвижимое имущество; прием заявлений на выдачу повторных свидетельств о рождении, смерти, браке, расторжении брака, перемене имени и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния; оценка имущества; перевод документов; получение сведений из Республиканского нотариального архива министерства юстиции ДНР; оформление полиса ОМС и др.

ВАЖНО!

Сейчас получить госуслуги в отделениях МФЦ можно в 13 городах республики. По принципу «одного окна» жители могут обратиться в любой отдел, не привязываясь к месту регистрации, и оформить нужный документ без посещения различных ведомств.

ДОНЕЦК

пр-т Ильича, 17В

бул. Шевченко, 17, +7-856-337-13-20

ул. Челюскинцев, 167, +7-856-304-55-90

г. Донецк, ул. Куприна, 50, +7-856-338-82-75

г. Донецк, ул. Октября, 23А, +7-856-338-20-34

МАКЕЕВКА

ул. Московская, 2, +7-856-322-00-12

ул. Малиновского, 38/2

Генерала Данилова 71/1, +7-856-327-11-50

ул. Металлургическая, 43, +7-856-327-11-50

ул. Гаврилова, 1, +7-856-323-12-52

ГОРЛОВКА

ул. Пушкинская, 66 (2 отделения по одному адресу), +7-856-455-24-42

ул. Герцена, 15, +7-856-452-17-75

Енакиево, пр. Металлургов, 29, +7-856-525-38-41

Харцызск, ул. Лазо, 17, +7-856-665-15-07

Снежное, ул. Декабристов, 16, +7-856-565-15-07

Старобешево, пр. П. Ангелиной, 8А, +7-856-532-16-56

Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 7 (2 отделения в одном здании)

Торез, пр. Гагарина, 19

МАРИУПОЛЬ

пр. Мира, 107

Нахимова, 88а

Волноваха, ул. Героя России Владимира Жоги, 1

пгт. Володарское, ул. Ленина, 120

пгт. Мангуш, пр. Мира, 64

Время работы МФЦ в ДНР: понедельник - пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00.

+7 (856) 335-68-17 - горячая линия, информация о предоставляемых в МФЦ услугах.