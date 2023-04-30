Большая стройка набирает обороты: Как восстанавливают ДНР

- Одна из главных задач - улучшение жилищных условий в новых регионах, вошедших в состав России. Сегодня ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области - это одна большая всероссийская стройка. Ежедневно порядка 40 тысяч специалистов со всей страны в две смены восстанавливают и возводят важнейшие объекты инфраструктуры. За 10 месяцев работы удалось восстановить 902 и построить 58 новых многоквартирных жилых домов, - заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

СФОРМИРОВАНА ПРОГРАММА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В Минстрое России отметили, что с октября прошлого года на министерство возложены полномочия по социально-экономическому развитию новых регионов. Программа сформирована по поручению Президента Российской Федерации.

- В документе прописано восстановление и строительство объектов жилого фонда, социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и дорог. Новым регионам предстоит синхронизировать свои программы развития с федеральной и взаимоувязать действия и планы участников восстановления новых субъектов, - отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в программе описываются и текущие процессы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую и правовую системы РФ, а также перспективные направления дальнейшего развития. В основе программы - комплексный подход, который учитывает полный спектр направлений социально-экономического развития с акцентом на улучшение жилищных условий.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В минстрое ДНР сообщили «Комсомолке» о том, что в рамках подписанных в 2022 году соглашений с регионами Российской Федерации было запланировано выполнение работ на 2053 объектах. В их числе - 119 школ; 91 детский сад; 21 лечебное учреждение; 466 многоквартирных жилых домов; 174 улицы; 259 административных объектов, в том числе культуры, спорта; 923 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из 2053 объектов работы завершены на 2011 объектах.

В ведомстве добавили, что по итогам работы в 2022 году было введено в эксплуатацию 25 многоквартирных домов общей площадью более 164 тысяч квадратных метров, что позволяет обеспечить новым комфортным жильем более 1700 семей граждан республики.

Планов на этот год еще больше.

- На 2023-й регионами Российской Федерации запланировано выполнение работ на 1615 объектах, в том числе: 91 школа; 63 детских сада; 32 лечебных учреждения; 439 многоквартирных жилых домов; 84 дороги; 9 мостов; 16 объектов культуры; 8 объектов спорта; 230 административных объектов; 643 объекта по подготовке к осенне-зимнему периоду. Из 1615 объектов на 18 объектах работы завершены, на 451 объекте ведутся работы силами 4163 человек с привлечением 578 единиц техники, - заявили «КП» в минстрое ДНР.

Помимо этого, масштабные планы по восстановлению и строительству у публично-правовой компании «Единый заказчик». Среди наиболее крупных проектов ПКК - возведение перинатального центра в Донецке, восстановление «Мариупольского государственного университета», строительство и восстановление многоквартирных домов в Мариуполе.

Также в минстрое ДНР рассказали о масштабных планах публично-правовой компании «Военно-строительный комплекс». Силами ПКК предусмотрено строительство многофункционального медицинского центра (ФМБА России) в Мариуполе; строительство пожарного депо № 74 и пожарного депо № 75 в Мариуполе; строительство филиала Нахимовского военно-морского училища на 560 мест в Мариуполе; строительство детского сада и школы в Мариуполе; строительство госпиталя на 200 мест в Донецке.

Ямал восстановит в Волновахе сотни домов до 2025 года

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили программу поддержки Волновахи в Донецкой Народной Республике до 2025 года.

- Ямалу доверили восстановление Волновахского района, считаю его нашим четырнадцатым муниципалитетом. Наши строители незамедлительно приступили к работе. В городе открыли новую школу, отремонтировали более 20 детских садов и школ, открыли станцию переливания крови, - заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

До конца года ямальские строители восстановят в районе 77 домов. Работы на вверенных северянам объектах идут по графику. Общая площадь восстановленного жилфонда составит 120 тысяч квадратных метров.

Тем временем в Мариуполе восстановили еще три многоквартирных дома по улице Ленина, проспекту Металлургов и улице Николаевской.

В Мариуполе отстраивают микрорайон «Ленинградский»

Ленинградские строители восстанавливают целый микрорайон, за которым уже закрепилось народное название - «Ленинградский».

Микрорайон состоит из 77 объектов капитального строительства, 14 из которых подлежат полному демонтажу. Ленинградская область взялась за восстановление особо сложных домов, где уничтожено практически все, кроме стен здания. Для того чтобы ускорить темпы строительства, была разработана технология, позволяющая в короткие сроки монтировать новые перекрытия зданий, не снижая качества и прочности конструкций.

- Очень многое сделано. Люди, которые выезжали, вернулись, живут. Есть и новые дома - красивые трехэтажные здания, - говорит житель Мариуполя Александр Ракута. - Бои там были очень сильные… Поэтому работы у строителей было крайне много.