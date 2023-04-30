На помощь едет «Правомобиль»: Жители ДНР могут бесплатно получить юридическую консультацию даже в самых отдаленных населенных пунктах

Обратиться за консультацией по различным правовым вопросам может любой желающий.

После того как ДНР стала частью Российской Федерации, у жителей республики появились новые вопросы, потому что образовываются различные структуры, применяется российское законодательство, идет переходный период.

- Люди интересуются вопросами социальных выплат, вступлением в наследство, вопросами предпринимательской деятельности, получения гражданства, оформления специальных пособий, - говорит руководитель проекта. - Поэтому было принято решение, чтобы уже более целенаправленно, более качественно оказывать помощь населению совместно, подать заявку на участие в конкурсе проектов Фонда президентских грантов (ФПГ), где мы смогли получить поддержку.

В рамках победившего в ФПГ проекта специалисты «Правомобиля» совместно с курской организацией «Человек и закон» будут на протяжении всего года отправляться в различные населенные пункты республики для оказания правовой помощи.

- Обратиться за консультацией может любой желающий совершено по любому правовому вопросу, - отметил Александр Терновцов. - Самое главное в нашей работе на территории ДНР - это то, что мы даем людям полную уверенность в том, что они под защитой государства. Мы даем людям возможность спокойно жить, работать, растить детей. Наша задача создать максимально комфортные условия для жизни.

Несколько выездов «Правомобиль» уже совершил. Правовая помощь была оказана жителям Мангуша, Мелекина, Красной Поляны, Виноградного и Мариуполя.

На прием в Красной Поляне пришли 65 жителей, в том числе и из близлежащих населенных пунктов - Новопетриковки, Старомлыновки и других.

В Мариуполе со своими вопросами пришли около 40 жителей. Среди них Ирина Журба, которую интересовали вопросы по оформлению пенсии и компенсация за утраченное жилье.

- До приема «Правомобиля» не раз обращалась к юристам, но толковых советов они мне дать не смогли. Здесь же мне подробно объяснили, рассказали алгоритм действий, - призналась она.

В Мелекине самым актуальным вопросом стала компенсация на приобретение твердого бытового топлива.

- Газа в частных домах нет, поэтому отапливают углем и дровами. Также жителей Мелекина интересовало оформление различной материальной помощи. Кроме того, были вопросы по вступлению в наследство, перерасчету пенсий, получения СНИЛС на детей, - рассказала завсектором опеки и попечительства Управления труда и соцзащиты населения Першотравневого района Елена Кальянова.

ВАЖНО

График выездных приемов специалистов можно узнать в социальных сетях и на официальном сайте Общественного движения «Донецкая Республика» oddr.info.

Обратиться за помощью специалистов проекта «Правомобиль» можно и по короткому номеру телефона 45 0 88, а также направить письменный запрос в телеграм-канал проекта @pravomobil_bot или на адрес электронной почты oddr@pravomobil.ru.