В Геническе появится новый спортклуб

В новом спортклубе молодежь Геническа сможет реализовать свой потенциал.

В Геническе скоро откроют новый спортивный клуб. Такое решение власти Херсонской области приняли после планового осмотра инфраструктуры города.

Здание, в котором планируется разместить новый спортклуб, выбирали тщательно. Подходящие объекты осматривали министр молодежной политики и спорта Херсонской области Эльвира Витренко вместе с представителями отдела спорта генической администрации и Федерации бокса региона. Ведь это должен быть настоящий спорткомплекс, в котором смогут заниматься все желающие. А главное - куда захочет ходить молодежь.

Эльвира Витренко.

Как рассказала Эльвира Витренко, открытие нового спортивного клуба в Геническе - один из шагов на пути к созданию благоприятных условий для развития спорта не только в городе, но и в Херсонской области в целом.

- Для молодежи - замечательная возможность реализовать свой потенциал и достичь больших результатов в спорте, - подчеркнула чиновница.

Напомним, в феврале этого года в Геническе открылся обновленный зал единоборств. Первый товарищеский матч херсонские спортсмены провели с командой из ДНР.