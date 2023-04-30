В Херсонской области может появиться детский центр, подобный крымскому «Артеку»

«Обсудили с Сергеем Кравцовым вопросы летней оздоровительной кампании для детей. Министр выдвинул идею создания в Херсонской области детского центра. Когда эта идея будет доведена до воплощения, на Херсонщине появится свой региональный «Артек», - написал Сальдо у себя в Телеграм-канале.

Совместно с главой Минпросвещения руководитель области провел первое заседание Координационного совета Херсонского регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Оно направлено на воспитание в молодом поколении патриотизма, изучение истории родной страны, а также развитие творчества, спорта и оздоровления детей.

Напомним, в 2025 году Международный детский центр «Артек», который расположен в Гурзуфе, будет праздновать 100-летний юбилей. Указ о проведении праздничных мероприятий подписал президент Владимир Путин.

На Херсонщине может появиться свой «Артек».

«Артек» был открыт в июне 1925 года. Изначально это был небольшой детский лагерь с брезентовыми палатками на берегу моря. Первыми артековцами стали 80 пионеров. Всего же в первый год лагерь принял 320 детей.

Педагоги учили детей краеведению и естествознанию, проводили экскурсии, читали лекции. При этом в распорядок дня входил и обязательный труд, такой как уборка парка, чистка пляжа, сбор винограда и уборка сена. Спустя три года на месте палаточного лагеря появились постоянные домики.

В 2018 году МДЦ «Артек» принял рекордные 40 тысяч детей. А в 2021-м правительство утвердило программу развития детского лагеря, которая предусматривает модернизацию инфраструктуры и завершение начатой в 2014 году реконструкции.