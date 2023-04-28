В Донецке обсудили вопросы социально-психологической реабилитации жителей Донбасса

Постоянная угроза жизни, боязнь за родных и близких, обстрелы и разрушения - все это ежедневно сопровождает жителей ДНР. Фото: ТГ/Толстыкина

Жители Донбасса остро нуждаются в социально-психологической реабилитации. Об этом заявила в своем телеграм-канале зампредседателя Правительства ДНР Лариса Толстыкина по итогам круглого стола, организованного на данную тему по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» в Донецке.

- Уже 9 лет мы живем в условиях колоссального стресса. Постоянная угроза жизни, боязнь за родных и близких, обстрелы и разрушения - все это ежедневно сопровождает жителей Республики. Еще большую эмоциональную нагрузку испытывают военнослужащие. То, с чем им приходится сталкиваться на войне, может нанести серьезную психологическую травму, справиться с которой в одиночку бывает очень и очень сложно, - отметила чиновник.

Сегодня психологическое благополучие граждан - это важная государственная задача. Фото: ТГ/Толстыкина

По словам Толстыкиной, сегодня психологическое благополучие жителей Донбасса является важной государственной задачей. Конечно, в самой Республике работа по психологической поддержке населения ведется уже давно, при участии различных министерств, волонтеров и общественников. Однако в нынешних реалиях этого недостаточно - необходимо сформировать единую систему на государственном уровне, где оказание психологической помощи жителям ДНР станет упорядоченным и комплексным.

Участники круглого стола выразили свои предложения по этому поводу. Среди них - и специалисты-практики, которые имеют непосредственное отношение к сфере социально-психологической реабилитации людей.

- Очень важно, что все эти рекомендации имеют под собой практическое обоснование и основаны на реальных примерах, - заявила Толстыкина, заверив, что все предложенные идеи будут обязательно учтены при дальнейшей работе в этом направлении.

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