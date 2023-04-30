Улицы и дороги отремонтируют: Какие проезжие части приведут в порядок в первую очередь

Дорожные работы в области идут повсеместно.

Почти год назад о регулярных ремонтных работах и хороших дорогах в Херсонской области можно было только мечтать. Местные жители даже не надеялись на улучшения, так как прекрасно понимали: украинским властям нет дела до обычных людей. Но с приходом России восстановление региона продолжает набирать свои обороты. Так, в районных центрах 34 улицы и три автодороги внесли в план первоочередного ремонта, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в Telegram-канале.

По его словам, все запланированные ремонтные работы в области будут закончены до конца года. В первую очередь будут сделаны дороги и трассы, которые ведут от въездов в населенные пункты к больницам, школам и рынкам.

- Первыми в ремонт пойдут 34 главные улицы наших райцентров и 3 самые нужные автодороги между ними. План первоочередного ремонта дорог области сверстан по итогам опроса мнения людей и предложений глав округов, - отметил глава правительства.

В план также вошли и районы вдоль Днепра, где полноценное восстановление провести сейчас пока невозможно. Там в скором времени начнется ямочный ремонт.

Очередность выполнения работ решали сами херсонцы с помощью голосования в Telegram-канале председателя правительства. В нем участвовали около шести тысяч человек. Так, по 30% голосов получили две дороги - Геническ - Нижние Серогозы - Великая Лепетиха и Геническ - Чаплынка - Скадовск. Поэтому рабочие займутся ими в первую очередь. Затем будет сделана трасса Геническ - Чаплынка - Скадовск и Чаплынка - Новая Каховка.

- Если честно, мы уже давно привыкли к ужасному состоянию асфальта. Почти на каждой улице и трассе у нас бесконечное количество ям, выбоин и разрушающегося полотна. Кое-где сами пытались латать за свои же деньги, но таких участков мало. На все наши дороги без слез и боли не взглянешь. Все они в ужасном состоянии, киевские власти даже не выделяли средства на их ремонт. Все было настолько разбито, что даже пешком по ним ходить сложно. Радует, что сейчас улучшения идут в ускоренном темпе. Качество жизни растет во всех смыслах, - благодарит херсонец Олег Якубец.

При этом усердный ремонт на дорогах Херсонской области продолжается уже не первый месяц. Еще осенью в регионе стартовала программа по капитальному восстановлению трасс. По словам заместителя главы администрации области Игоря Семенчева, до конца 2023 года власти региона планируют обновить около 470 тысяч квадратных метров дорожного полота со всеми соответствующими нюансами: разметка, современные знаки, подвеска и прочее.