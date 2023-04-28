Развиваем промышленность: Пять предприятий Херсонской области восстановят уже в этом году

НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В Херсонской области, по левому берегу Днепра, действуют 26 промышленных предприятий. В этом году планируется восстановить еще пять: производства газобетона, фабрику строительных материалов № 1, «Хенкель баутехник», который производит сухие строительные смеси, и каховский Завод крупных электрических машин.

Власти уже оценили их состояние: есть разрушения, износились старые фонды, полностью утрачена техническая, конструкторская документация, нет никаких статистических данных, - все это будет запущено заново практически с нуля.

- Сегодня существует понимание, что Херсонская область по большей части является аграрным регионом с максимально развитым сельским хозяйством. Однако это не совсем так. На территории региона еще в советские годы были созданы крупные предприятия обрабатывающей промышленности, которые занимались машиностроением, судостроением, легкой промышленностью и так далее. В последние десятилетия промышленность Херсонской области методично разваливалась украинской властью: в промышленные предприятия не вкладывались деньги для обновления основных средств производства, известные советские заводы продавались за бесценок и прекращали свою деятельность. Сейчас мы возвращаем промышленный потенциал Херсонской области, создаем новые рабочие места, обеспечивая людей достойным заработком, - сообщил заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

На запуск в 2023 году пяти крупнейших предприятий отрасли строительных материалов и машиностроения уже выделено 300 млн рублей. Их восстановят в том числе с привлечением поддержки Фонда развития промышленности, который был создан в области по распоряжению врио губернатора 11 марта.

Сегодня Фонд может оказывать поддержку предприятиям через льготные займы и гранты. В части займов: они будут иметь инвестиционную направленность (срок - до 7 лет и до 100 млн рублей), а также по целевому назначению на пополнение оборотных средств (до 3 лет и до 100 млн раб). Займы будут предоставляться со ставкой от 1% до 2% в зависимости от особенностей проекта. Гранты, в свою очередь, будут иметь безвозмездную и бесплатную основу в объеме до 50 млн рублей.

- Сейчас рассматриваются промышленные предприятия, которые могут получить льготное финансирование Фонда, максимально обеспечив работой местное население.

Пока речь идет только о предприятиях, расположенных на левом берегу реки Днепр, и возможности создания более 350 рабочих мест, - сообщили в минпромторге Херсонской области.

ГРАНДИОЗНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА

За полгода в регионе заработало несколько асфальтобетонных заводов. Например, бетон стали производить в Новой Каховке, возродили одно из дорожно-эксплуатационных управлений в Скадовском округе. В области большие планы по восстановлению и строительству дорог.

На полную мощь продолжает работать и хлебокомбинат в Скадовске. Производство продукции здесь наращивается активными темпами.

- Хлебокомбинат, на мой взгляд, является основополагающим предприятием любого района, округа, города. Свежий хлеб, завезенный своевременно в торговую точку, - залог стабильности в наше непростое время. Работаю на хлебокомбинате на протяжении 20 лет. С начала проведения спецоперации предприятие ни на один день не прекращало свою работу. Мы трудимся ежедневно, без выходных. Каждый вечер с 22.00 начинается процесс выпечки хлеба. С 4.00 наши водители развозят свежий хлеб по всему округу, в том числе в школы. Так, к 8.00 свежая продукция уже на прилавках. Для поддержки населения мы также участвуем в реализации проекта «Социальный хлеб населению Херсонской области», - рассказал рабочий скадовского хлебокомбината Александр Никифоров.

Животноводческие фермы восстанавливаются и развиваются за счет грандиозной государственной поддержки, которую никогда не видели на территориях области во времена Украины.

- В прошлом году животноводческая ферма получила 3 млн рублей субсидий, а уже в этом году руководство оформило документы на приобретение техники на сумму порядка 120 млн рублей благодаря агролизингу и минсельхозу Херсонской области. Это разная техника, которую мы последние годы просто не имели возможности приобрести в условиях Украины. Сейчас предприятие ищет дополнительные рынки сбыта и ожидает сотрудничества с перерабатывающими предприятиями Херсонщины и соседних регионов, - отметил директор ГУП «Антоновское экспериментальное хозяйство» Владимир Корнбергер.

Товары местных сельскохозяйственных производителей можно приобрести на ярмарках в Херсонской области по доступным ценам.

Фермеры также не могут поверить в то, что можно развиваться с помощью государства.

- Аграрии даже не ожидали такой поддержки. Доступна льготная программа лизинга сельхозтехники. Условия у нее намного лучше, чем на остальной территории России. Предусмотрена целевая поддержка производителей зерна. Различные виды субсидий оформляют уже более 100 предприятий, и с каждым днем эта цифра растет, - сказал главный специалист департамента административной работы минсельхоза области Александр Шевченко.

Кроме этого, в Херсонской области планируется развивать индустриальные парки, промышленные кластеры и дизайн-центры. Создание одного из индустриальных парков сейчас рассматривается в Геническом районе. В целях продвижения местной продукции планируется запустить региональный бренд «Сделано на Херсонщине». Сейчас в районах области активно начали проводить сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно приобрести местную продукцию по низким ценам.

В ТЕМУ

Наши фермеры впервые получили государственные субсидии в размере 200 миллионов рублей.

На сегодняшний день материальную поддержку оформили уже 145 хозяйств из всех районов Херсонщины.

- Это не только крупные предприятия, но и совсем небольшие хозяйства. Напомним, эту работу начали месяц назад.

Активно обращаются за субсидиями за проданное зерно урожая прошлого года и на компенсацию части затрат при посеве озимого хлеба. Также принимаются заявки на поддержку производителей молока, муки, овощей и фруктов, - отметил Алексеенко.

Из-за дождливой и прохладной погоды снизились темпы весенней посевной кампании, но это не помешало остальным видам сельскохозяйственных работ - они продолжаются по графику. По словам главы правительства, херсонские фермеры уже успели обработать половину посевных площадей специальными подкормками. В скором времени на их месте появится хороший и разнообразный урожай.

- Сельским хозяйством мы занимаемся вместе с женой. Но последние годы эта работа была для нас непосильной ношей, потому что украинские власти буквально не давали нормально работать, все шло очень туго. Слава богу, что получили поддержку от России. Теперь мы хоть понимаем, что можем рассчитывать на дополнительные средства, увеличивать производство, платить зарплату нашим сотрудникам и наконец-то не переживать, что с нами будет завтра. Это было очень важно для нас, - рассказывает «КП» Олег Меньшиков из Каховки.

Финансовая поддержка сельхозпроизводителей Херсонщины помогла вновь почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Несмотря на непростое время, многие аграрии уже вышли на поля, где начали активно подготавливать почву для посевов. Кроме того, в ближайшие три года по программе развития сельского хозяйства Херсонской области местные фермеры получат около пяти миллиардов рублей. Также к сумме добавится неизрасходованная с прошлого года мера поддержки села, поэтому в общей сложности на нужды аграриев пойдет 6,3 миллиарда рублей.

КОНКРЕТНО

Объем финансирования Фонда уже согласован с Минпромторгом России.

На три года выделено 1,5 млрд рублей.

В 2023 году - 300 млн рублей.

В 2024 году - 560 млн рублей.

В 2025 году - 640 млн рублей.