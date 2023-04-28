«Иноходец» бьет в лоб и наповал: как на Донецком направлении применяют новые российские ударные дроны

«Иноходец» построен по нормальной аэродинамической схеме. Имеет удлиненный фюзеляж. У него прямое крыло размахом около 16 метров. И V-образное хвостовое оперение. Взлетная масса БПЛА превышает 1 тонну. Полезная нагрузка - до 300 килограммов.

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

Этот БПЛА весьма недурно проявил себя при выполнении разведывательно-огневых задач в районе позиций 6-го отдельного стрелкового батальона и 110-й механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Оттуда националисты до сих пор имеют возможность продолжать постоянные обстрелы мирных кварталов Донецка.

Судя по кадрам, «Иноходец» отправился на поражение наземных целей почти сразу после того, как по заданным объектам прицельно отработала наша штурмовая авиация.

Оператор БПЛА аккуратно, но сильно, используя чуткий тепловизор, оперативно настиг и с помощью верного «Иноходца» весьма серьезно огорчил колонну с боевой техникой вооруженных сил Украины - она была четко и грамотно «обработана» многоцелевыми тактическими ракетами Х-БПЛА (9М133ФМ-2), имеющими термобарическую боевую часть.

Уходя из района выполнения боевой задачи, оператор «Иноходца» зафиксировал склад с боеприпасами, а также вяло припудренные кирпичной пылью позиции 120-мм минометов «воинов света», которые пытались затихариться неподалеку от цехов предприятия «Кварц», что в полутысяче метров от промышленной зоны Авдеевского коксохимического завода.

Дрон и тут не подвел. Беспилотник выдал беспроигрышные координаты для нашей артиллерии. И по затаившемуся за кирпичиками врагу без задержки ударили высокоточными артиллерийскими снарядами. Этот видеоотчет предельно доказательно подтвердил появлявшуюся уже ранее информацию, которая свидетельствовала об эффективном применении «Иноходца» в зоне специальной военной операции.

ОЧЕНЬ КРУТОЙ

Первые сведения о том, насколько хорош этот дрон в реальной боевой обстановке, появились уже более года назад. И этой весной демонстрировались свежие эпизоды боевого применения «Иноходца» в Донбассе.

Пуски управляемых ракет выполнялись по наземной технике ВСУ. Было показано прямое попадание с поражением реальных военных целей. Притом российский боевой дрон работал в очевидно сложных метеоусловиях. Затем последовали новые демонстрации с успешной работой новейшего разведывательно-ударного комплекса. «Иноходцы» били наотмашь по различным наземным целям. А специалисты с чувством глубокого удовлетворения отмечали высокую точность попадания.

«Иноходец» разрабатывался в 2010-е годы компанией «Транзас» и группой «Кронштадт». В 2019 году он поступил в опытно-войсковую эксплуатацию. В 2020-м официально принят на вооружение Российской армии. Сегодня налажено серийное производство. Он представляет собой беспилотный авиационный комплекс, включающий наземную станцию управления и несколько летательных аппаратов. Этот БПЛА непрост. Предназначается для ведения разведки, обнаружения наземных объектов и наблюдения за ними, а также для нанесения ударов с применением высокоточного вооружения. В состав уже включено несколько типов авиационных средств поражения.

Основным элементом комплекса является собственно БПЛА «Иноходец»/«Орион» - первый отечественный серийный беспилотник класса MALE. То есть у него средняя высотность и значительная продолжительность полета. И также это один из первых аппаратов с такими ударными возможностями.

У данного БПЛА безотказный поршневой двигатель, имеющий двухлопастный толкающий воздушный винт. С его помощью аппарат способен достичь скорости до 200 км/ч.

До каких высот он добирается? Ему доступны 7,5 км. Оптимизирована аэродинамика. Отлажена силовая установка. Все это позволило довести продолжительность полета до суток.

И ДАЖЕ КРУЧЕ

Надо отметить, что в качестве полезной нагрузки «Иноходец» способен нести оптико-электронные станции разных типов с дневным, ночным и дальномерным каналами. Станции эти используются как для разведки, так и при применении вооружений.

Откуда управляется данный чудо-беспилотник? С наземной станции в контейнерном исполнении. Одна станция может одновременно обслуживать несколько БПЛА «Иноходец». Для связи используется защищенный радиоканал. Он напрямую соединяет станцию и беспилотник.

Для перспективных БПЛА разработаны корректируемые авиабомбы малого калибра КАБ-20 и КАБ-50. Бомбы оснащаются средствами наведения - так повышается точность попадания и компенсируется ограниченная мощность заряда.

Вообще «Иноходец» способен применять и неуправляемое оружие. Его грузоподъемность хороша. Она позволяет доставить к цели осколочно-фугасную бомбу типа ОФАБ-100-120. И здесь уже точность поражения зависит от бортовых средств БПЛА и от мастерства гуру- оператора.