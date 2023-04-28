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Политика28 апреля 2023 12:30

«Защитники Отечества» поддержат ветеранов СВО

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов. Они помогут защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов. Они помогут защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

ЗАДАЧИ ФОНДА

В обсуждении главным стали основные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда. В том числе формирование региональных филиалов. А также подготовка социальных координаторов и программа психолого-психотерапевтической помощи ветеранам. Подобные меры поддержки будут реализованы в России впервые. Рассмотрели и основные темы обращений ветеранов спецоперации. А также законопроекты, направленные на поддержку участников СВО.

Что особо отметил Наблюдательный совет? То, что главное отличие фонда «Защитники Отечества» от прочих - персональное сопровождение ветеранов и семей героев. Оно основанно на индивидуальном подходе к каждой конкретной жизненной ситуации.

Региональные филиалы фонда начнут работу с начала лета 2023 года. Уже сейчас все помещения в субъектах РФ утверждены и готовятся к открытию.

Вот о чем заявил глава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый заместитель руководителя президентской администрации РФ Сергей Кириенко:

- Президент страны поставил очень серьезные задачи. В короткий срок надо обеспечить поддержку и защиту ветеранов СВО и членов семей погибших. Им предоставят программы реабилитации, психологической помощи. Обеспечат работой.

Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну. Филиалы фонда начнут работу 1 июня.

А вот на что обратила внимание председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она говорила о персональном сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца:

- Мы сможем обеспечить защитников Родины всем необходимым. Окружим их заботой и вниманием. Сделаем так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни. Страна должна гордиться своими героями. Это новая элита страны.

В мае 2023 года в Москве фонд организует образовательную программу для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий в субъектах России.

ЦЕЛИ ФОНДА

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО.

А также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Фонд будет содействовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Предлагается вовлекать ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Фонд также будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда заработают в каждом субъекте Федерации.

ЛЮДИ ФОНДА

Наблюдательный совет фонда (НСФ) возглавил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

В НСФ вообще работают серьезные, заинтересованные люди. Такие, как заместитель командира объединения Южного военного округа, Герой России генерал Апты Алаудинов. А также командир батальона «Спарта», отец Героя России Владимира Жоги Артем Жога. Они прибыли в Москву на заседание фонда из зоны проведения специальной военной операции.

В состав фонда вошли и руководители федеральных министерств. В их числе глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Министр также возглавил рабочую группу по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов боевых действий.

Фальков заявил: «Важно, чтобы участники специальной военной операции, а также члены их семей чувствовали поддержку со стороны государства и общества. Уже с прошлого года Минобрнауки России ведет активную работу в этом направлении».

ОТ АСТРАХАНИ ДО ТВЕРИ

Среди прочих региональное отделение государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) создается в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

Прежде на базе министерства соцразвития и труда региона функционировал отдел по решению проблем и оказанию помощи семьям и участникам спецоперации. Теперь, по мнению главы области, поддержка бойцам и их родственникам будет усилена и расширена.

- Отделение фонда формируется в регионе. Начинается координация с уже выстроенной работой по сопровождению семей участников СВО. Притом создание фонда не снимет ответственности с других органов власти, - подчеркивает Игорь Бабушкин.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина сообщила, что при поддержке рабочей группы правительства России власти региона разработали проектный документ и дорожную карту. В Астрахани сформировали межведомственную комиссию по вопросам деятельности госфонда поддержки ветеранов боевых действий СВО. Подобрано помещение для организации филиала. К середине мая в нем завершат ремонт. Обустроят подъездные пути и парковочные места, также создадут условия для маломобильных категорий граждан.

В работу фонда, по мнению губернатора Астраханской области, будут вовлечены и сами бойцов - те, кто уже вернулся с фронта и прошел реабилитацию. Они смогут стать социальными координаторами. Уже в мае запланировано обучить по программе Министерства труда и соцразвития РФ как минимум 25 кандидатов на эту должность.

В то время, как на юге России шла активная работа по поддержке фонда, в Тверской области также создавалось региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» .

Вот что сообщил губернатор региона Игорь Руденя:

- Первое рабочее заседание регионального отделения фонда прошло еще в начале апреля. Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму.

Губернатор во время федерального телеэфира рассказал о поездке в прифронтовую зону, где он встретился и пообщался с военнослужащими из Тверской области и других регионов РФ, говорил с ними о первоочередных нуждах, о помощи их родным на местах. Военнослужащим были переданы амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости.

В Тверской области уже действует около двух десятков мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В числе этих мер - внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей участников СВО от платы за детсад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования. А также бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.

В Твери также решили предоставить по желанию всем детям участников СВО путевок в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области. Во время летних каникул как минимум. Культурные мероприятия в учреждениях региона бесплатно уже посетили около пяти тысяч членов семей мобилизованных. А более трех сотен семей воспользовались первоочередным правом на зачисление детей в организации дополнительного образования.

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