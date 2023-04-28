«Защитники Отечества» поддержат ветеранов СВО

Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовит социальных координаторов. Они помогут защитникам Отечества по всем возникающим вопросам.

В Москве прошло заседание Наблюдательного совета госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества»

ЗАДАЧИ ФОНДА

В обсуждении главным стали основные направления деятельности и первоочередные мероприятия по запуску работы фонда. В том числе формирование региональных филиалов. А также подготовка социальных координаторов и программа психолого-психотерапевтической помощи ветеранам. Подобные меры поддержки будут реализованы в России впервые. Рассмотрели и основные темы обращений ветеранов спецоперации. А также законопроекты, направленные на поддержку участников СВО.

Что особо отметил Наблюдательный совет? То, что главное отличие фонда «Защитники Отечества» от прочих - персональное сопровождение ветеранов и семей героев. Оно основанно на индивидуальном подходе к каждой конкретной жизненной ситуации.

Региональные филиалы фонда начнут работу с начала лета 2023 года. Уже сейчас все помещения в субъектах РФ утверждены и готовятся к открытию.

Вот о чем заявил глава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», первый заместитель руководителя президентской администрации РФ Сергей Кириенко:

- Президент страны поставил очень серьезные задачи. В короткий срок надо обеспечить поддержку и защиту ветеранов СВО и членов семей погибших. Им предоставят программы реабилитации, психологической помощи. Обеспечат работой.

Предстоит развернуть систему долговременного ухода на всю страну. Филиалы фонда начнут работу 1 июня.

А вот на что обратила внимание председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Она говорила о персональном сопровождение каждого ветерана и каждой семьи погибшего бойца:

- Мы сможем обеспечить защитников Родины всем необходимым. Окружим их заботой и вниманием. Сделаем так, чтобы они могли вернуться к привычной жизни. Страна должна гордиться своими героями. Это новая элита страны.

В мае 2023 года в Москве фонд организует образовательную программу для руководителей региональных филиалов и председателей межведомственных комиссий в субъектах России.

ЦЕЛИ ФОНДА

Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО.

А также содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение. Фонд будет содействовать в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Предлагается вовлекать ветеранов СВО в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Фонд также будет содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей. Филиалы фонда заработают в каждом субъекте Федерации.

ЛЮДИ ФОНДА

Наблюдательный совет фонда (НСФ) возглавил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

В НСФ вообще работают серьезные, заинтересованные люди. Такие, как заместитель командира объединения Южного военного округа, Герой России генерал Апты Алаудинов. А также командир батальона «Спарта», отец Героя России Владимира Жоги Артем Жога. Они прибыли в Москву на заседание фонда из зоны проведения специальной военной операции.

В состав фонда вошли и руководители федеральных министерств. В их числе глава Минобрнауки России Валерий Фальков. Министр также возглавил рабочую группу по обучению, переобучению и трудоустройству ветеранов боевых действий.

Фальков заявил: «Важно, чтобы участники специальной военной операции, а также члены их семей чувствовали поддержку со стороны государства и общества. Уже с прошлого года Минобрнауки России ведет активную работу в этом направлении».

ОТ АСТРАХАНИ ДО ТВЕРИ

Среди прочих региональное отделение государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО) создается в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Игоря Бабушкина.

Прежде на базе министерства соцразвития и труда региона функционировал отдел по решению проблем и оказанию помощи семьям и участникам спецоперации. Теперь, по мнению главы области, поддержка бойцам и их родственникам будет усилена и расширена.

- Отделение фонда формируется в регионе. Начинается координация с уже выстроенной работой по сопровождению семей участников СВО. Притом создание фонда не снимет ответственности с других органов власти, - подчеркивает Игорь Бабушкин.

Заместитель председателя правительства Астраханской области Инесса Горина сообщила, что при поддержке рабочей группы правительства России власти региона разработали проектный документ и дорожную карту. В Астрахани сформировали межведомственную комиссию по вопросам деятельности госфонда поддержки ветеранов боевых действий СВО. Подобрано помещение для организации филиала. К середине мая в нем завершат ремонт. Обустроят подъездные пути и парковочные места, также создадут условия для маломобильных категорий граждан.

В работу фонда, по мнению губернатора Астраханской области, будут вовлечены и сами бойцов - те, кто уже вернулся с фронта и прошел реабилитацию. Они смогут стать социальными координаторами. Уже в мае запланировано обучить по программе Министерства труда и соцразвития РФ как минимум 25 кандидатов на эту должность.

В то время, как на юге России шла активная работа по поддержке фонда, в Тверской области также создавалось региональное отделение фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества» .

Вот что сообщил губернатор региона Игорь Руденя:

- Первое рабочее заседание регионального отделения фонда прошло еще в начале апреля. Сегодня не все решают деньги, важна забота о членах семей тех, кто служит. Планируем вводить новые меры поддержки для семей участников СВО. Например, с нового учебного года предоставлять детям бесплатную школьную форму.

Губернатор во время федерального телеэфира рассказал о поездке в прифронтовую зону, где он встретился и пообщался с военнослужащими из Тверской области и других регионов РФ, говорил с ними о первоочередных нуждах, о помощи их родным на местах. Военнослужащим были переданы амуниция, инструменты и техника, предметы первой необходимости.

В Тверской области уже действует около двух десятков мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В числе этих мер - внеочередное обслуживание в учреждениях здравоохранения, обеспечение детей путевками для санаторно-курортного лечения, освобождение семей участников СВО от платы за детсад, первоочередное зачисление в детские сады, учреждения допобразования. А также бесплатное предоставление социальных услуг на дому, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий.

В Твери также решили предоставить по желанию всем детям участников СВО путевок в загородные, пришкольные, трудовые лагеря Тверской области. Во время летних каникул как минимум. Культурные мероприятия в учреждениях региона бесплатно уже посетили около пяти тысяч членов семей мобилизованных. А более трех сотен семей воспользовались первоочередным правом на зачисление детей в организации дополнительного образования.