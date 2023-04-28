Стали известны последствия ракетного обстрела ВСУ центра Донецка

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 28 апреля, днем украинские боевики нанесли ракетный удар по центру Донецка. Под обстрел попал Ворошиловский район. Две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) упали на частный сектор рядом с конечной остановкой трамвая 1-го маршрута.

- По предварительной информации, в результате обстрела Ворошиловского района один частный дом по улице Горького разрушен полностью, во втором разрушена несущая стена. Кроме того, повреждены электропровода по улице Челюскинцев, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: Скриншот видео ТГ/Волонтер Андрей Лысенко

По предварительной информации никто не пострадал. И это просто чудо спасло людей, которые находились в это время в домах. Одна из жительниц рассказала журналистам, что в ее доме вырвало дверь. Значительные разрушения в доме ее пожилого соседа. По его словам, он лежал на диване, когда грохнуло. Только тапки успел надеть.

- И как теперь это восстанавливать? — сетует дончанин.

На место обстрела оперативно выехали экстренные службы. Прибыли сотрудники Следственного комитета и представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

По информации СЦКК, украинские боевики предположительно из района Селидово в 11:00 выпустил две ракеты из РСЗО. Сейчас устанавливается тип этих ракет.

Также по уточненным сведениям СЦКК, в результате обстрела получили повреждения частные жилые дома улице Горького - №№ 13, 15, 17, по улице Челюскинцев - №№ 13, 17, 23, 26. Повреждена ЛЭП.

Отметим, что в этом районе нет никаких военных объектов.

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