Донецкая муздрама готовит постановку патриотической оперы-драмы Алексея Рыбникова по роману «Война и мир»

Спектакль «Le prince André. Князь Андрей Болконский» станет визитной карточкой и самым масштабным проектом театра. Фото: МДТ

Коллектив Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра им. М. М. Бровуна начал работу над постановкой оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Льва Толстого «Война и мир». Об этом сообщили в пресс-службе театра.

- МДТ имени М. М. Бровуна приступил к работе над постановкой патриотической оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Льва Толстого «Война и мир», — сказано в сообщении — Работа началась с 1 апреля. На данный момент художественный совет театра распределяет роли.

В постановке будет задействовано более 70 человек. Артисты уже начинают изучать материал. Сам спектакль технически сложен и требует особой подготовки. Специально для работы над постановкой было закуплено современное оборудование.

- Для нас это огромная честь и большая ответственность. Спектакль однозначно станет нашей визитной карточкой и самым масштабным проектом за всю историю театра. Известный всем со школьной скамьи сюжет подан через призму жизни одного из главных героев романа — князя Андрея. Война и мир, балы и сражения, любовь и предательство переплетены воедино с великолепной музыкой Алексея Львовича Рыбникова, — рассказала генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М. М. Бровуна Наталья Волкова.

Напомним, что МДТ имени М. М. Бровуна стал обладателем гранта Президентского фонда культурных инициатив в области культуры и академического искусства на постановку патриотической оперы-драмы «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Льва Толстого «Война и мир». Автор музыки — народный артист РФ композитор Алексей Рыбников.

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