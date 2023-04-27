Денис Пушилин и Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве между ДНР и Ростовской областью: что это значит

Денис Пушилин (справа) и Василий Голубев подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, врио Главы ДНР Денис Пушилин и губернатор Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой.

Денис Пушилин поблагодарил донского губернатора, руководство и всех жителей соседнего региона за помощь, оказываемую Донбассу с 2014 года.

- Помощь требовалась разная: на определенных этапах это размещение и оказание необходимой поддержки людям, которые вынуждены были эвакуироваться от украинских обстрелов, это всевозможная поддержка по оформлению и выдаче паспортов, других документов, – сказал Денис Пушилин.

Он отметил, что теплый прием жителей Республики на всех этапах являлся примером того, как должны поступать абсолютные единомышленники с пониманием происходящих процессов, и внешних в том числе.

- Мы на каждом этапе становления Донецкой Народной Республики видели большую поддержку. Ну а с момента возвращения Донбасса в семью российских регионов она переросла в тесное и развивающееся сотрудничество. Сегодня, с подписанием соглашения о сотрудничестве, мы переходим на новый этап взаимодействия. Уверен, что оно будет взаимовыгодным для наших регионов и полезным для всей нашей большой общей Родины, - заявил руководитель ДНР.

Он подчеркнул, что очень важно развивать экономические связи между регионами, обмениваться опытом по таким направлениям, как сельское хозяйство, транспортная инфраструктура. Особенно остро это сейчас ощущается, когда есть сложности с контрольно-пропускными пунктами. И та работа, которая проводится, чтобы упростить условия прохождения жителей через КПП, это практическая реализация поставленных задач для того, чтобы улучшать жизнь граждан.

По словам Пушилина, особое внимание уделяется вопросам стратегического планирования.

- Опыт и поддержка Ростовской области в данном вопросе нам очень нужны и важны. Мы ожидаем очень серьезных результатов от совместной работы и новых перспектив для будущих совместных проектов. Уверен, что ровно так и будет все складываться, – сказал Денис Пушилин.

- История Донецкой Народной Республики, когда-то Донецкой области, и Ростовской области имеет много примеров настоящего результативного сотрудничества, главное из которых – отношения между людьми. И мы действительно, не задумываясь, и в 2014 году, и в последнее время протянули руку помощи нашим братьям в ДНР и будем выполнять эту задачу ровно столько, сколько нужно. У нас есть немало точек сотрудничества: это экономические вопросы, вопросы социальные, культурные, – отметил губернатор Василий Голубев.

Он выразил уверенность, что в результате подписания соглашения откроются новые возможности, новые резервы. Бизнес и общественность донского региона готовы и мотивированы для сотрудничества с Донецкой Народной Республикой.

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