Денис Пушилин заявил, что под Артемовском российские войска взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ

Денис Пушилин (слева) лично выезжал в Артемовск. Фото АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на линии соприкосновения, а также прокомментировал информацию о готовящемся контрнаступлении ВСУ.

По словам Пушилина, подразделения российских войск продолжают продвигаться вперед и уничтожать опорные пункты противника, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать. Погодные условия внесли свои коррективы в действия противника, и, конечно, это также отразилось и на характере действий наших подразделений.

- Угледарское направление остается тяжелым. Противник пытается периодически контратаковать, улучшать свои позиции, но наши подразделения все равно продвигается вперед. Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений. И здесь мы можем говорить, что под огневым контролем находятся практически все позиции противника, - заявил в прямом эфире телеканала «Россия 24» Денис Пушилин.

Он отметил, что на донецко-авдеевском участке наши подразделения продвигаются в нескольких направлениях. Это Первомайское и север самой Авдеевки. Важными являются населенные пункты Тоненькое и Невельское, откуда противник вел оттуда обстрелы Донецка, в том числе центральной части города.

Ситуация в Артемовске продолжает успешно развиваться. Участок трассы в направлении поселка Хромово, через который идет снабжение украинской группировки, на западной окраине Артемовска сейчас находится под огневым контролем российской армии. Но противник не оставляет попыток перебрасывать резервы, используя для этого поля или иные пути, даже с учетом больших потерь во время перемещения.

Денис Пушилин также прокомментировал информацию о возможном контрнаступлении ВСУ в мае.

- Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. А то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание провальности данных действий, то его заставят. Будут заставлять. А направления, по которым может пойти противник, – это лежит на поверхности, это и Запорожское направление, это направление Сватово – Кременная. Могут быть еще отвлекающие, – констатировал руководитель ДНР.

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