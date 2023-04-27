Для жителей ДНР срок вступления в наследство продлен до 2024 года

Принятие наследства из-за боевых действий оказалось затруднительным для многих жителей ДНР. Фото: МинТСЗ ДНР

Совет Федерации принял федеральный закон о продлении до 1 января 2024 года срока для вступления в наследство на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Закон разработан Минюстом России. Документ позволит завершить процессы принятия наследства, если его сроки истекли после 24 февраля 2022 года. Сенатор от ДНР Наталья Никонорова прокомментировала принятый закон.

- Главное условие — последнее место жительства наследодателя находилось на территории Донецкой Народной Республики. Продлевается на один год до 1 января 2024 года срок, до окончания которого сроки принятия наследства, которые истекли после 24 февраля 2022 года, не считаются пропущенными и не требуют восстановления в судебном порядке, - сообщила Никонорова.

Она объяснила, почему было необходимо внести эти изменения.

По общему правилу, если гражданин не имеет объективной возможности принять наследство в течение шести месяцев в установленном законом порядке, то возможно воспользоваться механизмами фактического принятия наследства и принятия наследства путем восстановления пропущенного срока, закрепленными в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Фактическое принятие наследства — это когда наследник управляет, распоряжается и пользуется наследственным имуществом, поддерживает его в надлежащем состоянии и относится к такому имуществу как к своему собственному.

- Но, принимая во внимание сложившуюся ситуацию на части территорий новых субъектов РФ, реализация механизма фактического принятия наследства крайне затруднена. По этой же причине невозможно и применение механизма восстановления пропущенного срока, - отметила Никонорова.

Она подчеркнула, что установление особых сроков и условий для жителей новых регионов позволяет почувствовать заботу от государства. Это значит быть частью России, частью Русского мира.

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