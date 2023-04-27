Какие меры социальной поддержки получают чернобыльцы в ДНР по российским законам

Возложением цветов у столичного мемориала в сквере «Чернобыльский» в центре Донецка почтили память ликвидаторов аварии. Фото: ТГ/Кулемзин

В соответствии с законодательством РФ с 1 марта 2023 года на территории Донецкой Народной Республики отдельным категориям граждан, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, устанавливаются различные меры соцподдержки. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России (СФР) по ДНР.

- Меры включает в себя ежемесячные, ежегодные, единовременные выплаты и компенсации. На данный момент одной из таких мер в Республике является ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Сегодня ее получают более 500 инвалидов вследствие ЧАЭС. Также более 1,5 тысячи человек получают отдельные меры соцподдержки для граждан, подвергшихся воздействию радиации, - рассказали в Соцфонде.

Возложением цветов у столичного мемориала в сквере «Чернобыльский» в центре Донецка почтили память ликвидаторов аварии. Фото: ТГ/Кулемзин

Пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрены следующие компенсации.

Единовременная компенсация за вред, нанесенный здоровью:

- Инвалидам I группы: 41 157,93 руб.

- Инвалидам II группы: 28 810,57 руб.

- Инвалидам III группы: 20 579,03 руб.

Ежегодная компенсация за вред, нанесенный здоровью:

- Инвалидам I и II группы: 2 057,91 руб. в год.

- Инвалидам III группы: 1 646,35 руб. в год.

Единовременная компенсация по потере кормильца:

- Семьям, потерявшим кормильца - 41 157,93 руб.

- Родителям, потерявшим кормильца - 20 579,03 руб.

Ежегодная компенсация детям по потере кормильца – ликвидатора ЧАЭС -

411,59 руб. в год.

Ежегодная компенсация на оздоровление:

- Ликвидаторам ЧАЭС в 1989 году и гражданам, эвакуированным в 1986 году из зоны отчуждения - 411,59 руб. в год.

- Ликвидаторам ЧАЭС в 1986 – 1987 годах: 1234,75 руб. в год.

- Ликвидаторам ЧАЭС в 1988 году: 823,11 руб. в год.

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью инвалидам.

Компенсацию получают инвалиды вследствие радиационного воздействия, инвалиды из подразделений особого риска, нетрудоспособные иждивенцы умершего инвалида вследствие радиационной аварии.

Размер компенсации:

- Инвалиды I группы: 25 817,23 руб. в месяц.

- Инвалиды II группы: 12 908,63 руб. в месяц.

- Инвалиды III группы: 5 163,42 руб. в месяц.

В случае смерти инвалида размер компенсации определяется как разность между всем размером компенсации и частью, приходящейся на самого кормильца, деленная на число нетрудоспособных иждивенцев.

Ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью нетрудоспособным.

Ее получают участники ликвидации радиационной аварии, утратившие в результате этого трудоспособность, независимо от ее степени, но при этом не ставшие инвалидами, - 1 290,89 руб. в месяц.

Предусмотрены и другие выплаты. Более подробно с мерами социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации, можно ознакомиться на сайте СФР.

За назначением выплат необходимо обращаться в клиентские службы СФР по месту жительства.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Трагедия считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали более 600 тысяч советских граждан.

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