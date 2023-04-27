Артиллеристы 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно работают по ВФУ. Фото: t.me/nm_dnr

На Новгородско-Дзержинском направлении (ДНР) украинские вооруженные формирования не предпринимают попыток активных боевых действий, однако проводят разведку боем малыми граппами, иногда при поддержке бронетехники, активно используя аэроразведку. Однако благодаря умелым самоотверженным действиям военнослужащих первого армейского корпуса Вооруженных Сил Российской Федерации все их попытки оказываются безуспешными.

- Артиллерийские подразделения 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса (ранее - 3 бригада НМ ДНР) ежедневно работают по противнику на Новгородско-Дзержинском направлении. Огонь ведется с замаскированных позиций орудиями Д-1, - сообщили в телеграм-канале Народная милиция ДНР.

Артиллеристы 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно работают по ВФУ. Фото: t.me/nm_dnr

Офицер 1-го Донецкого армейского корпуса ВС Российской Федерации с позывным «Натаныч» рассказал, что российские военнослужащие активно противодействуют украинским боевикам. Для предотвращения прямого контакта с пехотой противника, чтобы минимизировать потери, артиллерийские подразделения 132-й бригады используют беспилотные летательные аппараты

- Работаем на упреждение, - говорит «Натаныч». - Находимся в постоянной готовности открытия огня. Выявляется группа противника и сразу же принимается решение на огневое поражение. Зачастую, тот, кто остается в живых – отходит.

Артиллеристы 132-й бригады 1-го Донецкого армейского корпуса ежедневно работают по ВФУ. Фото: t.me/nm_dnr

«Натаныч» отметил, что военнослужащие ВС РФ готовы на сто процентов.

- Любую атаку мы сможем отразить, еще не известно, чем это для них закончится в будущем, - подчеркивает офицер. - Поэтому, одно могу сказать: Победа будет за нами!

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