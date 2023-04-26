В Донецке за день от обстрелов ВСУ ранены три мирных жителя

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

26 апреля вооруженные формирования Украины обстреливали четыре района Донецка - Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский. Преимущественно из 155-го калибра (стандарт НАТО).

БЕСПИЛИТНИК СБРОСИЛ МИНУ НА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ

В результате украинской агрессии ранены три мирных жителя в Кировском и Петровском районах города.

- В результате обстрела села Кременец по улице Степной ранена женщина 1942 года рождения, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. - В результате обстрела Кировского района в поселке Лидиевка получила ранения женщина 1953 года рождения и в том же поселке на улице Токарева получил ранения мужчина 1972 года рождения.

По данным СЦКК ДНР, мирные жители Кировского района столицы ранены в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника.

Военные эксперты СЦКК задокументировали повреждения в результате украинского обстрела частного дома на улице Рахманинова в Куйбышевском районе города. Из строения вылетели стекла, повреждены гараж и забор. Также зафиксированы попадания в частные дома на улице Велозаводской в Киевском районе. Там разрушены стены и крыша.

ДВАДЦАТЬ ОБСТРЕЛОВ ЗА ДЕНЬ

С 09.00 до 21.00 26 апреля Донецк, по данным СЦКК ДНР, двадцать раз подвергался обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также населенного пункта Александровка украинское боевики выпустили 66 снарядов калибром 155 миллиметров и 27 снарядов калибром 152 миллиметра. Один боеприпас сброшен с беспилотника.

В городе в результате обстрелов повреждены девять частных домов и два многоквартирных дома. Прямое попадание было в многоэтажку на улице Петровского.

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