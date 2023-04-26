Как демобилизованные студенты ДНР и ЛНР могут принять участие в проекте «Спасибо, братцы!»

Пилотный проект «Спасибо, братцы!» проводился в конце прошлого года. Фото: https://rsv.ru/competitions/internship/1/446/

Демобилизованные студенты из Донецкой и Луганской Народных Республик, принимавшие участие в специальной военной операции, могут подать заявку на проект «Спасибо, братцы». Его проводят президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Мастерской управления «Сенеж» и АНО «Больше, чем путешествие».

Пилотный проект «Спасибо, братцы!» проводился в конце прошлого года. 50 студентов из Луганской и Донецкой Народных Республик прошли программу реабилитации в Москве. Организаторы учли обратную связь от участников и обновили его концепцию, чтобы он стал еще более практико-ориентированным и подходящим под потребности демобилизованных студентов.

- Мы планируем помочь двум тысячам юношей и девушек вернуться к привычной жизни – строить планы, мечтать, думать о первой работе, профессиональной и личной самореализации, – говорит первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. - В рамках проекта с «братцами» будут работать профессиональные психологи, эксперты по реабилитации, а за выстраивание траекторий развития студентов будут отвечать команды наставников-координаторов, которые пройдут подготовку в образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Мастерской управления «Сенеж».

«Больше жителей России узнают о воле и характере донецких студентов»

Студент Донецкого государственного медицинского университета им. Максима Горького - Богдан Стефано - узнал о старте проекта «Спасибо, братцы» через социальные сети и сразу же решил отправить свою заявку.

Сейчас Богдану 19 лет, парень обучается на специальности «Лечебное дело». Когда отправился служить добровольцем, ему было всего восемнадцать. Проходил службу на Харьковском, Луганском и Донецком направлении.

- Хочу в этом проекте открыть для себя Россию по-новому, поскольку знаю, что в рамках программы запланированы и поездки участников. Уверен, что с помощью проекта больше жителей России узнают о воле и характере донецких студентов, которые ушли служить добровольцами. Считаю, что нельзя дать забыть воинские истории и тех ребят, которые, к сожалению, погибли и не вернулись домой, - говорит «Комсомолке» Богдан Стефано.

Проект про будущее

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что всесторонняя помощь демобилизованным студентам – один из важнейших приоритетов.

- Боевые действия оставляют свой отпечаток и наша сегодняшняя задача – оказать им максимальную поддержку, помочь вернуться в мирную жизнь, найти в ней свое место. Проект «Спасибо, братцы!» не только про здоровье, но и про будущее. В рамках него ребята пройдут социализацию, обретут новые знакомства и единомышленников, им помогут определиться с профессией, - отметил руководитель Республики.

К участию в проекте призвал и Руководитель администрации Главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров. Он отметил, что после возвращения с фронта в рамках пилотного проекта «Спасибо, братцы!» в 2022 году ребята смогли пройти программу реабилитации, восстановиться и с новыми силами продолжить дальше учиться и получать специальности, которые крайне востребованы для укрепления нашей страны.

- Сегодня проект продолжает работу. Своевременная психологическая и физиологическая реабилитация, личностный и профессиональный рост – именно этими и многими другими направлениями будет заниматься команда президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках проекта «Спасибо, братцы!». Задача со стороны государства – сделать все возможное, чтобы молодым людям была оказана вся необходимая поддержка в социальной самореализации и раскрытии потенциала.

ВАЖНО

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте - spasibo.rsv.ru. Там необходимо заполнить анкету и пройти диагностику компетенций.

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