Ополченцев Донбасса наделят статусом ветерана боевых действий

Речь идет о тех, кто воевал за Донбасс, начиная с 2014 года Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Совет Федерации одобрил закон о наделении ополченцев Донбасса статусами ветерана и инвалида боевых действий. Его поддержали все присутствовавшие на заседании сенаторы.

Речь идет о тех, кто воевал за Донбасс, начиная с 2014 года. Теперь их наделят положенными мерами поддержки и льготами.

- Представленный закон реализует поручение Президента РФ Владимира Путина об установлении единой системы прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для ополченцев Донбасса. Он наделяет статусом ветеранов и инвалидов боевых действий бойцов, которые с 2014 года сражались за Донбасс, это - военнослужащие Народных милиций и других воинских формирований ДНР и ЛНР, - отметил первый заместитель председатель Совфеда Андрей Турчак.

Шаг за шагом выравнивается положение всех, кто с оружием в руках на протяжении девяти лет противостоял геноциду русских людей в Донбассе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По его словам, реализация закона позволит распространить на ополченцев все положенные ветеранам меры поддержки и льготы, включая ежемесячные выплаты, льготы при оплате ЖКУ, проезде на общественном транспорте, санаторном и медицинском обслуживании.

- Этим законом мы шаг за шагом выравниваем положение всех, кто с оружием в руках на протяжении девяти лет противостоял геноциду русских людей в Донбассе, - подчеркнул Турчак.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству и Минобороны РФ в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса. По словам главы государства, он должен быть таким же, как у кадровых российских военнослужащих.

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