Уложат 78 тысяч квадратных метров асфальта: какие дороги отремонтируют в Макеевке в 2023 году

В Макеевке отремонтирую несколько участков дорог в 2023 году. Фото: ОД "ДР"

В 2023 году Свердловская область отремонтирует в подшефной Макеевке порядка 78 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Масштабное восстановление дорог запланировано в четырех районах города-спутника Донецка. В администрации города назвали сроки выполнения работ и участки, которые будут приведены в порядок.

В Советском районе капитально отремонтируют улицу Кирова. Асфальтное покрытие заменят от железнодорожного переезда до ж/д путепровода. Фрезерование намечено на апрель. В мае должна начаться укладка выравнивающего слоя асфальта, а к июню уже должен был уложен верхний слой. Также по улице Кирова с мая по июль отремонтируют участок от Дорожной улицы до ж/д переезда.

Какие участки дорог отремонтируют в Советском районе. Фото: Администрация Макеевки

В Горняцком районе в планах привести в порядок два участка: это улица Свердлова (от улицы Лихачева до реки Калиновая, работы будут вестись с мая по июлю) и улица Репина (от реки Калиновая до улицы Керченской, работы будут вестись с июня по июль-август).

Какие участки дорог отремонтируют в Горняцком районе. Фото: Администрация Макеевки

В Червоногвардейском районе с апреля по июль будут капитально ремонтировать улицу Антропова от Чайкинского кольца до железнодорожного переезда.

Какие участки дорог отремонтируют в Червоногвардейском районе. Фото: Администрация Макеевки

Ямочный ремонт будет в мае-июне проведен в Центрально-Городском районе (улица Донецкая от проспекта 250-летия Донбасса до улицы Шевченко), в июне в Червоногвардейском районе (улица Победы от улицы Бестужева до улицы Филатова), в июле в Советском районе (улица Дорожная от кольца 4/13 до улицы Кирова).

В администрации Макеевки отметили, что во время проведения дорожных работ будут действовать специальные схемы организации дорожного движения.

Жители города признаются, что с нетерпением ждут, когда дорожное полотно в городе будет приведено в порядок.

- В центре города ремонтировали дороги и полностью, и латками. Сразу же стало комфортнее передвигаться. В районах нецентральных ситуация несколько другая. Я живу в Горняцком районе. Здесь есть много очень неприятных ям. Поэтому ремонт дорог для нас станет настоящим праздником, - сказал макеевчанин Артем Литвин.

Ремонт дорог в городе, по мнению макеевчан, в положительную сторону может повлиять на работу общественного транспорта и такси.

- В некоторые районы такси очень сложно вызвать. У одного таксиста я спросила почему так? Он ответил, что из-за плохого состояния дорог, что потом ремонт машины выйдет дороже стоимости заказа, - рассказывает жительница Червоногвардейского района Ирина. – Поэтому, наверное, каждый житель города скажет «спасибо» за ремонт дорог. Потому что именно качество дорог – один из факторов комфортной жизни.

Напомним, что в Донецке в течение года отремонтируют более 200 автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся на улицах Челюскинцев, Ходаковского, Розы Люксембург, Сеченова, бульваре Шахтостроителей, проспектах Павших Коммунаров, Ильича, Титова и в переулке Орешкова. В сравнении с прошлым годом объемы работ увеличатся примерно в полтора раза.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Город очень преобразился»: Марат Хуснуллин и Денис Пушилин проинспектировали ход восстановительных работ в Харцызске

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и врио Главы ДНР осмотрели ряд объектов и обсудили программу социально-экономического развития региона (подробнее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Строительство перинатального центра в Донецке идет опережающими темпами

Над его созданием трудятся 850 специалистов (подробнее)

КСТАТИ

До начала отопительного сезона все должно быть готово: Как продвигается реконструкция Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра

После модернизации центра количество койко-мест увеличится до 60, также будет работать в два раза больше специалистов (подробнее)