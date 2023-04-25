Спецназовцы ДНР уничтожили украинских боевиков в окрестностях Авдеевского коксохима

Бойцы подразделения специального назначения применили 120-миллиметровые минометы. Фото: Скриншот с видео УНМ ДНР
Бойцы подразделения специального назначения во время разведки в районе Авдеевского коксохимического завода выявили позицию противника, на которой находился личный состав. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной Милиции ДНР (УНМ ДНР).
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- По выявленной цели было нанесено огневое поражение с помощью 120-миллиметровых минометов, в результате чего украинские боевики были уничтожены, - говорится в сообщении пресс-службы УНМ ДНР.
По данным Министерства обороны РФ, сегодня в районе Селидово, на западе Республики, российские военные уничтожили радиолокационную станцию наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса. Силы ПВО в небе над Донбассом, Херсонской и Запорожской областей сбили полтора десятка беспилотников противника.
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Тем временем, благодаря действиям российских подразделений ВДВ и авиации, ВСУ не в состоянии перебросить резервные силы к Артемовску.
- Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая и армейская авиация Вооруженных сил оказывают непосредственную поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом и пресекают попытки противника перебросить туда резервы, - рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки в этом районе авиация девять раз вылетала для поддержки штурмовиков. В частности, артогнем артиллерии были поражены украинские подразделения в районах Богдановки, Красного и Ступочки под Артемовском.
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