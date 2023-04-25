В ДНР приговорили к 22 годам тюрьмы военного ВСУ, застрелившего из винтовки мирного жителя Мариуполя

Доказательства, собранные Следственным комитетом в отношении украинского морпеха, были признаны судом достаточными для вынесения приговора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике приговорили к 22 годам лишения свободы украинского морского пехотинца, застрелившего из снайперской винтовки мирного жителя Мариуполя. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Там уточнили, что Андрей Петренко проходил военную службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ в должности командира отделения роты снайперов. В марте прошлого года вместе с сослуживцами он занял квартиру в жилом многоквартирном доме в Мариуполе и оборудовал там наблюдательный пост. Увидев недалеко от себя мирного жителя, он выстрелил в него из снайперской винтовки. От огнестрельного ранения в грудь тот скончался на месте. Свои действия морпех впоследствии объяснил тем, что, по его мнению, мужчина был сторонником проведения СВО.

- Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, признаны Верховным Судом ДНР достаточными для вынесения приговора, - заявили следователи.

Петренко был признан виновным в убийстве по политическим и идеологическим мотивам, жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ). Его приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в ДНР приговорили к 16 годам колонии украинского боевика, выстрелившего из гранатомета в пожилую женщину. Инцидент произошел в марте прошлого года в селе Ильичевское на юге Республики.

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