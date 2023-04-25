Росморречфлот увеличивает мощность порта в Мариуполе

Мариупольский порт - самый крупный на Азовском море. Фото: Телеграм Главы ДНР Дениса Пушилина

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) совместно с властями ДНР увеличивает возможности морского торгового порта Мариуполя. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на руководителя Росморречфлота Захария Джиоева.

- Из 18 грузовых причалов, имеющихся в порту Мариуполя, 14 причалов возможно использовать в деятельности порта. Причалы порта универсальные, на них может осуществляться перевалка любых видов грузов. Пропускная способность порта - 3,4 миллиона тонн в год. Дальнейшая возможность расширения его возможностей зависит от потребностей региона как в вывозе, так и в завозе грузов. С регионом идет активная работа по этому вопросу, - отметил Захарий Джиоев.

Мариупольский порт - самый крупный на Азовском море. Фото: Порт Мариуполя

Также он рассказал, что отгрузка топлива возможна только по схеме судно - автомобиль, а выгрузка стройматериалов возможна на склады открытого хранения. Ранее руководитель Росморречфлота сообщал, финансирование ремонтно-восстановительных работ в порту Мариуполя в этом году планируется на уровне 1,3 миллиардов рублей.

После освобождению Мариуполя от украинской оккупации Азовской море снова стало внутренним российским морем. Оно является не только местом транспортной логистики, пересечения многих торговых путей, но и обладает серьезным туристско-рекреационным потенциалом.

Мариупольский порт - самый крупный на Азовском море. Акватория включает в себя внутренний и внешний рейды, несколько гаваней, а также подходные каналы. В настоящее время в порту трудятся больше двухсот человек. В течение двух лет число работников возрастет в десять раз, до двух тысяч человек. Планируется наладить сообщение из порта Мариуполя с Крымом и другими портами России.

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