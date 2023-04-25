В прифронтовой Ясиноватой главную площадь реконструируют уже в этом году

Площадь в центре Ясиноватой реконструируют Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В прифронтовой Ясиноватой, что на севере ДНР, главную площадь реконструируют уже в этом году. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на главу администрации города Ясиноватая Дмитрия Шевченко.

- Мы планируем реконструировать площадь имени Ленина. Намерены там заменить тротуарную плитку, бордюры, поставить новые лавочки и урны, а также облагородить клумбы с цветами. Все необходимые материалы уже приобретены. Начнем работы в скором времени, - рассказал Дмитрий Шевченко.

По его словам, также для площади необходима реконструкция системы освещения, но пока средства на это не найдены.

Ясиноватая - один из крупнейших железнодорожных узлов Донбасса. До начала вооруженного конфликта в городе проживали больше 30 тысяч человек. Прифронтовой город с 2014 года часто подвергается обстрелам ВСУ. Вражеские снаряды прилетают со стороны оккупированной Авдеевки.

Восстановление разрушенного в городе идет параллельно обстрелам. Местная больница переполнена ранеными. В 2022 году шефство над Ясиноватой взяла Челябинская область, с тех пор ведется активное восстановление города.

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