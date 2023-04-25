ВСУ разбросали противотанковые мины по Донецку: Жителей ДНР призывают соблюдать осторожность

Мина выглядит как ребристый цилиндр с антенной. ФОТО: СЦКК

Октябрьский район Донецка второй раз в этом году заминирован немецкими минами АТ2. ВСУ разбрасывают их со специальных реактивных снарядов с кассетной боевой частью.

Как сообщает Представительство ДНР в СЦКК, мины обнаружены по ул. Курчатова, пр. Колхозному, пр. Маршала Жукова, а также в направлении поселка Веселое (в городской черте Донецка).

Ранее ВСУ несколько десятков раз разбрасывали по ДНР старые советские противопехотные мины «Лепесток». Они ранили 109 человек и трех убили.

Противотанковая мина АТ2 – совсем другое дело.

Как пояснили «Комсомолке» в силовом ведомстве, это немецкое изделие вмещает мощную взрывчатку (907 грамм кумулятивного заряда) и сразу несколько взрывателей. Оно предназначено для поражения бронетехники, но может сработать, например, от проезжающего автомобиля. Или неаккуратного пешехода, который заденет основной взрыватель в виде стрежня, торчащий почти на метр из цилиндрического корпуса мины.

Данные взрывные устройства хорошо заметны – но не в густой траве. На их счету уже есть жизни дончан: в марте падающая из ракеты на парашюте мина, видимо, сработала на припаркованный автомобиль и тяжело ранила мужчину (скончался в больнице). Было еще несколько пострадавших.

- Мирные жители должны быть очень осторожными в прифронтовых районах, - предупреждают военные.

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