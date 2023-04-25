Взрыв в Киевском районе Донецка вызвала «Точка-У»: стали известны подробности

Ракета оставила воронку глубиной 5 метров и диаметром 15. ФОТО: СЦКК

Вечером 23 апреля Киевский район Донецка содрогнулся от сильного взрыва. В районе железнодорожного вокзала встал столб черного дыма.

Попытка корреспондентов донецкой «Комсомолки» по горячим следам выяснить место падения и тип боеприпаса успехом не увенчались. Начавшийся дождь сбил дым, экстренные службы с сиренами не мчались. И только позже стало известно, что удар пришелся вглубь частного сектора, пострадали 14 домов и чудом обошлась без жертв.

То, что применялось нечто мощное, сразу было понятно по рассказам очевидцев. Наша читательница Валентина Пономаренко часто гуляла в районе улицы Путиловской с собакой. К счастью, собирающиеся тучи остановили от длинного вояжа и пес остался дома. А около 16.00 последовал страшный взрыв.

– Я после взрыва быстро спустилась в подвал. Потом вышла в магазин за продуктами и тут же домой! Узнала от людей, где прилетело. Это частный сектор в районе улицы Путиловской. Часто гуляла там с собакой, - рассказал «КП» пенсионерка. – Так взрыв был такой силы, что у меня двери в доме открылись! Чудом остались целы окна. Мы потом с соседями долго спорили – что это могло быть. Сошлись во мнении – «Точка-У». Мы, местные, уже стали разбираться в делах военных. Что и куда падает, понимаем.

Прошло несколько часов и свой вердикт вынесли военные эксперты СЦКК.

Итак, ВСУ потратили тактическую ракету комплекса «Точка-У», чтобы сделать огромную яму в частном секторе около железнодорожного вокзала Донецка.

Это тактический ракетный комплекс, разработанный еще во времена СССР, способный поражать цели на расстоянии до 120 км. Выстрел был сделан с позиций 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара». Стреляли с расстояния около 70 километров из окрестностей поселка Невельское.

Помимо жилых домов, повреждены автомобили, но, самое главное, люди чудом уцелели. Попади это многоцелевое старое советское изделие в многоэтажный дом – день 23 апреля вошел бы в историю Донецка черным днем. Были бы огромные разрушения и десятки погибших и раненых.

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