Жители Петровского района Донецка о массированных обстрелах со стороны ВСУ: Они целенаправленно бьют по мирным кварталам

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Петровский район Донецка находится на окраине города. Рядом поселки, которые также регулярно появляются в сводках: Старомихайловка и Александровка. До позиций украинских боевиков – рукой подать, и сама линия боевого соприкосновения находится в непосредственной близости.

- От нас до Марьинки совсем близко. Слышны даже автоматные очереди, - рассказывает житель Петровки Михаил. – Быстрее бы этих ВСУшников отогнали подальше, чтобы у нас наконец-то было безопасно. Потому что они на протяжении всех восьми лет лупят по нам всеми калибрами. Мы молимся за наших защитников, чтобы они победили как можно скорее.

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Ежедневно по Петровскому району столицы Республики вооруженные формирования Украины выпускают артиллерийский снаряды, для ведения огня применяют и реактивные системы залпового огня.

- Они целенаправленно бьют по мирным кварталам, - говорит об обстрелах со стороны украинских боевиков жительница района Ольга Николаенко. – Все их снаряды летят по домам, где живут люди. Прилетает во дворы, по детским площадкам, по школам, детским садам, больницам… стоит ли еще приводить примеры, чтобы понять, что цель ВСУ – убить как можно больше людей, и как можно больше здесь разрушить.

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

По данным на 20:00 24 апреля, украинские боевики выпустили по Петровке – почти 40 артиллерийский снарядов калибром 152 и 155 миллиметров и 30 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате ранен мужчина 1950 года рождения, повреждены дома.

- Боевики киевского режима продолжают террор мирного населения Донецка. Так, в результате обстрела жилых кварталов Петровского района Донецка серьезные повреждения получил дом по улице Ветеранов, а также сгорел гараж с автомобилем по улице Путь Социализма, - сообщили в Народной милиции ДНР.

Также дома получили повреждения по улицам – Ульянова и Победы, а также по переулку Выборгскому.

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики подвергают обстрелам Петровский район Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

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