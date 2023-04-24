Денис Пушилин: Мы увидели множество документов, что готовилось нападение ВСУ не только на Донбасс

Денис Пушилин выступил на просветительском марафоне с темой «Новые регионы России: жизнь на передовой». Фото: АГ ДНР

Сегодня, 24 апреля, врио Главы ДНР Денис Пушилин принял участие в федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», который стартовал в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.

Руководитель Республики выступил с темой «Новые регионы России: жизнь на передовой». Он рассказал об истоках вооруженного конфликта на земле Донбасса, подробно остановился на событиях весны 2014 года в Донецке, зарождении государственности Донецкой Народной Республики, боевых действиях 2014–2015 годов, подписании Минских соглашений, поддержке мирного населения на временно подконтрольных Украине территориях Донбасса, взаимодействии Республики с регионами Российской Федерации в качестве нового субъекта.

- На Западе Россия никому сильная и суверенная не нужна. Противник все сделает для того, чтобы уничтожить ее в том виде, в котором она представляет для них опасность. Нам – нужна, потому что нам жить и нам еще эту страну передавать следующим поколениям. Вот в чем смысл того, что мы делаем сейчас. И это действительно является очень важным, – заявил Денис Пушилин.

Признание ДНР и ЛНР он назвал долгожданным для всех событием. Для Донбасса была открыта новая страничка. Но режиму в Киев это было крайне невыгодно. И он стал ситуацию обострять. Именно тогда было принято Главнокомандующим, Президентом РФ Владимиром Путиным единственно возможное верное решение.

- Сейчас я могу это говорить – мы увидели множество документов, карт, планов противника после того, как освобождали территорию, что готовилось нападение не только для Донбасса. Один из ударов должен был быть в направлении Донбасса, второй удар – в направлении Крыма. Еще один удар они хотели совершить в направлении Белоруссии. Он отвлекающий больше, не такой массированный, но чтобы России стало сложно реагировать на ситуацию. Но Владимир Владимирович сработал на упреждение, буквально за несколько недель до того, как противник готов был это реализовать. И именно благодаря этому Донбасс просто не был стерт с лица земли, – подчеркнул Денис Пушилин.

Врио Главы ДНР ответил на вопрос блогера Ирины Берман: «Люди каких профессией сейчас наиболее востребованы в Республике и есть ли дефицит кадров?»

- Есть дефицит по разным причинам. У нас была эвакуация, много специалистов сейчас находится на фронте. Но есть еще причины. Очень много уделялось внимания в сфере образования не там где нужно, а там, где модно. Сейчас нам нужны строители, потому что грандиозная стройка развернута. Нужны медики. У нас волонтеров более полторы тысячи за этот период побывало. Нам нужны юристы, программисты, управленцы. Именно для этого мы проводили конкурс «Лидеры Возрождения». Мы пытаемся черпать специалистов, людей, которые неравнодушны к тому, что происходит и которые чувствуют в себе силы. Сейчас время возможностей, – подчеркнул Денис Пушилин.

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 24 по 26 апреля в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Пятигорске и Луганске. События транслируются в прямом эфире на сайте марафона, а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте.

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