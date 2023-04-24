Как жителям ДНР заменить российский паспорт в МФЦ на территории Республики

Жители ДНР могут заменить паспорт Российской Федерации в любом МФЦ на территории Республики. Фото: Минюст ДНР

Жители ДНР могут заменить паспорт Российской Федерации в любом МФЦ на территории Республики. Депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова рассказала, в каких случаях можно обращаться с этим вопросом в МФЦ и какие документы потребуются.

- Обратиться в МФЦ для замены паспорта РФ нужно при достижении возраста 20 и 45 лет, а также при смене фамилии в случае заключения брака или после развода. И только в том случае, если у вас уже есть паспорт РФ, - отметила Селиванова.

Она обратила внимание на важный момент - обратиться в МФЦ можно в течение 90 дней после наступления события, повлекшего необходимость замены паспорта (далее – Событие).

В каких случаях нельзя обратиться в МФЦ:

- В случае, если с момента наступления События прошло более 90 дней. В этом случае нужно идти в Миграционную службу, оплатить штраф (от 2 000 до 3 000 руб.) и подать документы на замену паспорта.

- В случае утери паспорта. В этом случае сначала нужно написать заявление в городской (районный) отдел МВД. После получения письменного отказа в возбуждении уголовного дела нужно обратиться в Миграционную службу, оплатить штраф (от 2 000 до 3 000 руб.) и подать документы на замену паспорта.

- В случае порчи паспорта. В этом случае нужно обратиться в Миграционную службу, оплатить штраф (1 500 руб.) и подать документы на замену паспорта.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ

Если есть копии - захватите копии. Но это не обязательно.

1. Заявление о замене паспорта. Его поможет заполнить сотрудник МФЦ.

2. Паспорт РФ, подлежащий замене.

3. Две личные фотографии, соответствующие требованиям. Во всех фотоателье ДНР знают о требованиях к фото на замену паспорта РФ.

4. Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу паспорта. Реквизиты для уплаты пошлины выдадут в МФЦ.

5. Свидетельство о браке/разводе или справка о перемене имени (в случае замены паспорта при смене фамилии).

6. Документы воинского учета (при наличии факта постановки на воинский учет).

Документы на украинском языке должны быть переведены на русский язык. Сделать это можно самостоятельно или в бюро переводов. Нотариально заверять не нужно. Документы на другом иностранном языке должны быть переведены и заверены нотариально.

Срок изготовления нового паспорта – 10-14 дней. О готовности паспорта вам сообщат по телефону.

ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ

Если в недействительном паспорте РФ стоит отметка о регистрации, ее перенесут в новый паспорт.

- Есть неприятный момент. Пока в МФЦ ДНР и подразделениях Миграционной службы ДНР выдают паспорта РФ без отметки о браке и детях. Поэтому, если для вас важны эти отметки в паспорте (для оформления пособий или выплат), то возможно, вам стоит подать документы на замену паспорта РФ за пределами ДНР, на территории Ростовской области, - поделилась Анастасия Селиванова.

Если у вас есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах, и с момента События не прошло 90 дней, то можно записаться на замену паспорта РФ в любое отделение Миграции за пределами ДНР. В этом случае заменить паспорт можно будет в течение часа.

Кстати, недавно у МФЦ ДНР появились официальные аккаунты: Telegram, ВК, Одноклассники.

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