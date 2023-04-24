Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка примет участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

Владимир Бидёвка подал документы для участия в праймериз. Фото: Скриншот видео «ЕР»

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка подал документы для участия в предварительном голосовании всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

- Принял очень важное и взвешенное решение для себя – участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Прекрасно понимаю, что именно предварительное голосование определит тех, кто будет представлять «Единую Россию» на предстоящих в сентябре текущего года выборах депутатов Народного Совета ДНР, - заявил Владимир Бидёвка.

Он сообщил, что является членом партии «Единая Россия». Прежде всего, потому что «Единая Россия» – партия, созданная Президентом России Владимиром Путиным. Для жителей ДНР Владимир Путин – символ нашей победы. Символ справедливости, верховенства закона. Символ заботы о нуждах простых людей.

Во-вторых, «Единая Россия» – партия народного большинства. Ее политику поддерживают десятки миллионов жителей в каждом уголке России. В-третьих, «Единая Россия» последовательно работает на развитие России и рост благополучия россиян.

- Год за годом «Единая Россия» ставит амбициозные цели и достигает их. Убежден, что сегодня именно «Единая Россия» становится той точкой сборки, которая объединит настоящих патриотов Донбасса для возрождения нашего родного края, – подчеркнул Владимир Бидёвка.

Владимир Бидёвка стал председателем Народного Совета ДНР в 2018 году, во втором созыве республиканского парламента. Но по факту, он стоит у основ парламентаризма в Республике. В Народный Совет пришел в ноябре 2014 года. За годы депутатской службы разработал десятки законопроектов, параллельно вел большую работу по интеграции республиканского законодательства с правовым полем РФ. Принял активное участие в подготовке Референдума о присоединении ДНР к России. Владимир Бидёвка считает, что законотворческой работы предстоит еще много и уверен, что его опыт пригодится и Республике, и России.

- Основные задачи для Народного Совета в ближайшей перспективе – это, прежде всего, законодательное обеспечение возрождения промышленности. И второе – законодательная разработка основ мирной жизни. Это создание рабочих мест с достойной оплатой, это доступная медицина и качественное образование, социальные программы, - отметил Владимир Бидёвка.

Предварительное голосование пройдет в электронной форме 22–28 мая. В ДНР также организуют избирательные участки и выездное голосование. Всего в регионе предполагается образовать 110 участков.

Напомним, что Единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. В ДНР будут выбирать депутатов Народного Совета и муниципалитетов.

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