Жители ДНР теперь могут получить помощь и консультации в местных отделениях партии «Единая Россия»

В течение недели почти 800 человек обратились за консультациями в местные отделения «Единой России». Фото: ЕР

Оформление документов и социальных выплат, наследование, демобилизация по возрасту и многие другие темы поднимались жителями Республики на приемах в местных отделениях партии «Единая Россия» в городских и муниципальных округах ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

Приемы проходили в течение минувшей недели. Разъяснения жителям ДНР давали депутаты, министры, юристы, главы городов и районов.

- В период с 17 по 21 апреля проведено 57 таких встреч с гражданами. За помощью и консультациями к специалистам обратились 778 человек, - рассказала координатор по работе с обращениями граждан Донецкого регионального отделения «Единой России» Татьяна Бубнова.

В «Единой России» обратились к жителям: если у вас есть вопрос, который не можете решить самостоятельно, приходите на прием в местное отделение партии – вам помогут.

- Анонс депутатских и юридических приемов в канун их проведения мы опубликуем на наших ресурсах в социальных сетях. Кроме того, вы можете обратиться на горячую линию Донецкого регионального отделения партии: 74-0-22, - отметили в пресс-службе «ЕР».

Тем временем, в Республике продолжают открываться местные отделения «Единой России». В конце недели они начали работу в Харцызске, Новоазовске, Иловайске и Амвросиевке.

- Первостепенной задачей местных отделений партии является поддержка наших граждан. Мы продолжим помогать в решении городских вопросов, частных и системных проблем жителей, а также будем реализовывать социально-экономические проекты, – сказала глава администрации города Харцызска Виктория Жукова.

Ранее отделения были открыты в десяти городах. Это Донецк, Макеевка, Снежное, Торез, Шахтерск, Ясиноватая, Дебальцево, Енакиево, Волноваха и Докучаевск. В феврале в ЕР заявляли о планах по открытию в Донбассе полсотни партийных общественных приемных до конца 2023 года. Региональное отделение в ДНР учреждено в октябре 2022 года после вступления Республики в состав РФ. Секретарем избран врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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