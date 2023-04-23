«Мирный десант» в Шахтерском районе помог семьям мобилизованных

В детском садике делали журавликов. Фото: РСО

Активисты добровольческого патриотического проекта «Мирный десант» завершили свою работу в Шахтерском районе ДНР.

- Наши ребята в Шахтерском районе благоустраивали территорию, убирали памятники, локально посещали семьи мобилизованных, помогали им, оказывали шефскую помощь. Работали в школах, работали со студентами, общались на тему студенческих отрядов, рассказывали о нашей деятельности, проводили, так сказать, профориентационную работу, — рассказала ДАН руководитель Донецкого регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) Александра Кульгина.

Также ребята написали со школьниками письма солдатам на фронт и сделали журавликов в детском саду.

По словам Кульгиной, «Мирный десант» впервые работал в Донецком регионе. В мероприятиях приняли участие 35 человек, почти треть из которых приехали из других регионов России, в том числе из Краснодарского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведение акции стало возможным, благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь»), также помогли в организации представители РСО.

В ближайший месяц планируют проработать программу помощи населению на освобожденных территориях.

Ребята благоустраивали территорию вокруг памятников. Фото: РСО

«Мирный десант» — это аналогия «Снежного десанта», военно-патриотического движения, возникшего в Казанском государственном университете в 1968 году по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны — профессоров университета. Движение стало ответом молодежи на призыв участвовать во Всесоюзном походе по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

Акция включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, а также способствует патриотическому воспитанию.

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