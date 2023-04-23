Медицина меняется и развивается

Министр здравоохранения посетил Геническую больницу, пообщался с медиками и пациентами.

Улучшение всех сфер жизни новых российских регионов продолжает идти в ускоренном темпе. Нововведения и прогресс можно заметить чуть ли не в каждом направлении: дороги, образование, экономика. Медицина не стала исключением, поэтому в начале апреля в Херсонскую область с рабочим визитом приехал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он посетил новые территории и ознакомился с работой медучреждений. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства РФ.

Сейчас в регионе медики оказывают первичную, специализированную и скорую медицинскую помощь. Чтобы расширить спектр услуг, ведущие специалисты из разных городов России проводят телемедицинские консультации для пациентов со сложными заболеваниями. Медики проводят комплексное обследование и направляются на лечение в больницы и поликлиники других регионов РФ, а также в федеральные медицинские центры.

- Мы работаем в этом центре уже несколько лет, но именно работой можем назвать только последний год. Нас обучают, передают опыт, а мы своими собственными руками помогаем нашим пациентам. Многих удалось спасти, подарить надежду и даже жизнь. Очень ценим такой вклад в сферу здравоохранения Херсонщины, так как раньше с этим были огромные проблемы, - делится один из врачей Генической центральной районной больницы.

По его словам, с недавнего времени в медорганизации осуществляется поставка нужного оборудования и лекарственных препаратов. В скором времени в учреждениях появятся новые машины скорой помощи.

- Сегодня они укомплектованы практически на 100% автотранспортом для поликлинических подразделений, которые обеспечивают выезд медицинского персонала на дом, и специально закупленными автомобилями для проведения профилактических осмотров, диспансеризации населения, - отметил Мурашко во время осмотра.

Как рассказали в пресс-службе минздрава региона, в скором времени Геническая центральная районная больница станет ведущим лечебным учреждением Херсонской области, которое будет отвечать всем стандартам российской медицины. До конца текущего года планируется строительство нового корпуса. На это Краснодарский край выделит 200 млн рублей, чтобы закупить оборудование и обустроить помещения.

- Минздрав России поможет построить новый большой корпус больницы. 189 миллионов рублей на капремонт основных отделений в этом году выделяет Краснодарский край. Еще на 11 миллионов регион-шеф закупает лабораторное оборудование и расходники. А мы постараемся привлекать хороших врачей, предоставляя им жилье и достойную зарплату, - отметил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.