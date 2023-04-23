В Геническе показали «Чебурашку»

Сергей Гармаш приехал на родину поддержать земляков. Фото: Дом культуры «Анапская»

На Херсонщине регулярно проводят культурные мероприятия. Одно из событий, которое порадовало детей и взрослых в Геническе, - показ рейтингового фильма «Чебурашка». Во время новогодних праздников и весь январь билеты на киноленту раскупали как горячие пирожки. Кассовые сборы художественного фильма в России превысили 6 миллиардов рублей. Теперь же фильм посмотрели и жители Геническа.

На киносеансе побывали больше 500 человек. На «Чебурашку» пришли школьники и семьи с маленькими детьми.

Киноленту показывали в местном кинотеатре, который модернизировал Фонд кино. Перед демонстрацией кинофильма перед зрителями выступил известный актер Сергей Гармаш, исполнивший роль садовника Гены. Артист поприветствовал всех и вспомнил, как 37 лет назад он приезжал в Геническ с гастролями.

- Как же мне приятно, что вас так много сегодня! Я прошу вас верить в то, что все станет лучше, что мы победим и будем жить замечательной солнечной жизнью. Для меня было важно приехать сюда, потому что это моя родина. К сожалению, в новые регионы не все попадает так же быстро, как в другие регионы России. И когда какие-то достижения нашей культуры сюда добираются, то их обязательно нужно поддерживать, - обратился Сергей Гармаш к аудитории.

Кроме того, актер раскрыл секреты, как снимали самые интересные эпизоды из «Чебурашки», и поделился, что планируется снять продолжение кинокартины, которая так понравилась россиянам.

После показа зрителей ждал еще один сюрприз: на выходе из кинотеатра детям раздали апельсины - один из главных символов фильма. Этот цитрус - любимое лакомство Чебурашки. А еще около здания установили фотозоны, на фоне которых жители Геническа сделали памятные снимки. Добрый фильм очень запомнился детям.

- Я смотрел только очень старый мультфильм. Он мне очень понравился, еще когда я ходил в садик. Очень здорово, что сняли художественный фильм про Чебурашку.

В некоторых моментах было очень жаль его. Классно, что все закончилось хорошо! Теперь буду ждать вторую часть, - поделился 11-летний Никита.

ГАСТРОЛИ ПО КУБАНИ

Культурная жизнь в области становится насыщеннее. Так, артисты Херсонского театра отправились на гастроли по Краснодарскому краю.

7 апреля они впервые выступили в Доме культуры станицы Анапской. Все таланты прибыли из Херсонского академического музыкально-драматического театра и Генического муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра культуры и досуга».

На концерте «Мы вместе» выступили народная артистка Украины Ружена Рублева, заслуженный артист Украины Евгений Гамаюнов, актер театра Даниил Санитар, солист херсонского театра Влад Гаро и другие. Представление посмотрели не только жители Анапы, среди зрителей были люди, эвакуированные из других регионов страны.

Творческий вечер завершился выступлением Генического эстрадного ансамбля «Амбрелла». Заместитель губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич отметила, что это не последнее выступление херсонцев на Кубани.

- Гастроли херсонского театра по Краснодарскому краю планируются и в дальнейшем, - отметила чиновница.

Также Татьяна Кузьмич напомнила, что артисты Анапской станицы в декабре приезжали в Херсонскую область с концертом. Так что это не первый обмен культурным опытом между Кубанью и Херсонщиной.

ЛЕКЦИИ ПО ИСТОРИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

11 апреля ежегодно отмечается международный день освобождения узников фашистских концлагерей. К этой дате херсонское отделение партии «Единая Россия» и общество «Знание» организовали для старшеклассников Скадовска тематическую лекцию. Лектором на уроке «Корни фашизма» выступил профессор академии военных наук, кандидат исторических наук Юрий Никифоров.

Одна из старшеклассниц, присутствовавшая на лекции, отметила, что материал был очень познавательным.

- Мы в школе раньше глубоко никогда не погружались в такие темы. Это страшная история. Но она правдивая. Я считаю, что историю нужно знать, какой бы моментами тяжелой она ни была, - поделилась впечатлениями школьница.

Исторические беседы для учеников проводятся регулярно. В целом по всем учебным заведениям Херсонской области провели уже более 50 лекций.

Лекторы подают материал как в формате личных встреч, так и онлайн. Организаторы отмечают, что идея проводить тематические беседы в школах зародилась, когда возникла потребность восполнить пробелы у детей в знаниях по истории. Спикерами выступают ведущие лекторы России: ученые, историки и известные личности.