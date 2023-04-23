Каркас готов, «начинка» - на подходе

Cпециалисты трудятся в круглосуточном режиме без выходных, опережая график работ. И вот уже готов монолитный каркас шестиэтажного здания.

- Уже начаты работы по отделке внутренних помещений, монтажу кровли и прокладке инженерных сетей, - рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

На стройке сейчас задействовано почти 800 специалистов из нескольких регионов страны и три десятка техники: краны, грузовики, грейдеры и прочее. Согласно генеральному плану здание нового центра будет соединено подземным переходом с расположенным рядом пищеблоком. Его общая площадь - 26,5 тысячи квадратных метров. В нем будет 140 койко-мест и самое современное медицинское оборудование.

- Я на работу езжу мимо этого объекта. И могу с сказать, что он растет прям каждый день, - сказал «КП» дончанин Сергей Никольский. - Такой центр для нашего города, для региона в целом очень нужен. У нас есть хорошие роддома, но подобного центра не было. Здесь будут заботиться о будущих мамочках и новорожденных детях. Конечно, это важно.

Генеральный директор компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян подчеркнул, что завершить монолитные работы на основном корпусе планировалось до 1 апреля. Однако это удалось сделать на неделю раньше.

Карен Оганесян.

- Идем опережающими темпами, - подчеркнул Оганесян. - Сейчас строим перегородки, их планируем завершить до конца мая, приступили к инженерным коммуникациям, к фасадным работам, к сентябрю вы уже увидите другой облик перинатального центра. По поручению президента мы должны в этом году не просто получить разрешение на ввод, но и открыть перинатальный центр.

- На такой проект, если бы с нуля его разрабатывали, надо было бы минимум год для разработки и еще четыре месяца для прохождения экспертизы, согласования всех разделов проектной документации. Возможность использовать эффективные проектные решения позволяет нам сократить сроки, абсолютно не потеряв в качестве, - заверил Карен Оганесян.

Как подчеркнул врио главы ДНР Денис Пушилин, перинатальный центр в Донецке строится с учетом новых технологий и по примеру похожих центров, открытых в других регионах России.

- Наш проект мы взяли для ускорения процесса с примера в Тульской области, - сказал Пушилин.

Он также подчеркнул, что новый перинатальный центр войдет в единый комплекс с Центром охраны материнства и детства.