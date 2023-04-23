Зерно на экспорт

Складские помещения и площадки под хранение и перевалку зерна в порту Мариуполя.

ЗАДЕЙСТВУЮТ ГРУЗОВЫЕ СУДА

- С учетом очень хорошего урожая прошлого года, достаточно неплохих перспектив по этому году очень нужны очередные ворота, которые позволят экспортировать российское зерно на рынки третьих стран; и, конечно же, порт Мариуполя должен играть очень существенную роль в этой работе, - сообщил во время рабочей поездки в Донбасс министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

Руководитель Министерства сельского хозяйства осмотрел складские помещения и площадки под хранение и перевалку зерна в порту Мариуполя совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, премьер-министром республики Евгением Солнцевым и директором порта Григорием Соболевским.

С руководством ДНР Дмитрий Патрушев обсудил возможность использовать грузовые суда для транспортировки зерна. В частности, для удешевления логистики предложено задействовать суда, которые доставляют в Мариуполь стройматериалы. Решено, что обратно они будут выходить груженными зерном.

- В ближайшую неделю или две мы сможем говорить о том, что уже первая партия зерна отправляется через Мариупольский морской торговый порт. Для нас это решение важное, востребованное, - по итогам совещания отметил Денис Пушилин.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В свою очередь, заместитель председателя правительства ДНР, министр агропромышленной политики и продовольствия республики Артем Крамаренко рассказал о потенциальных перевозчиках и объемах зерновой продукции, которую они готовы перевозить морским путем.

- На сегодняшний день у нас есть уже ряд зернотрейдеров, которые законтрактовались на значительные объемы - до 15 тысяч тонн каждой зерновой культуры. Запланировано осуществлять перевалку через этот зерновой пункт, - сообщил вице-премьер, уточнив, что речь идет прежде всего о пшенице, подсолнечнике и, возможно, ячмене и рапсе. - Это позволит нашим сельхозпроизводителям чувствовать себя уверенно и своевременно пополнять свои оборотные средства за счет реализации зерна на внутреннем рынке, а в перспективе даже на внешнем, - добавил глава регионального минагропрома.

Аграрии ДНР в прошлом году собрали ранних зерновых и зернобобовых на 80% больше, чем в предыдущем. В частности, намолочено 689,6 тысячи тонн зерна. Это стало возможным благодаря в том числе хозяйствам с освобожденной части республики. При этом аграрии с освобожденных территорий - из Володарского, Волновахского и Першотравневого районов - смогли вырастить и собрать урожай буквально в боевых условиях.

Ранее в Минсельхозе России заявляли, что часть выращенного в регионе зерна будет направлена на экспорт. Для стимулирования сельхозпроизводителей правительство РФ освободило предприятия республики от уплаты экспортных пошлин на 111 тысяч тонн пшеницы и 32 тысячи тонн ячменя, произведенных на территории ДНР.