«Мы должны ухаживать за своими городами»: Жители ДНР приняли участие во Всероссийском субботнике

В субботнике приняли участие и коммунальные службы. Фото: Администрация Горловки

22 апреля по всей стране проходит Всероссийский субботник. Активное участие в этой акции приняли и жители Донецкой Народной Республики. На улицы своих городов, чтобы навести порядок, вышли тысячи человек.

Только в Донецке в уборке территорий, по данным главы городской администрации, приняли участие больше семи тысяч жителей.

- Вывезено 453 м³ мусора. На 9 несанкционированных и некотролируемых свалках убрано 169 м³ мусора. Расчищено от мусора 1 727,90 м² улиц, тротуаров и придомовых территорий. В 13 парках и скверах расчищено 206 150 м² территории. Высажено 35 деревьев и кустарников, 1160 цветов. Приведено в надлежащее состояние 19 памятников и братских могил. Отремонтированы 43 детские и спортивные площадки, 5 остановочных павильонов. Отремонтировано и окрашено 260 м² цоколей в 6 жилых домах, 14 контейнеров для сбора ТБО. Очищено 1,85 км берегов и пляжей водных объектов, - рассказал об итогах субботника в Донецке мэр города Алексей Кулемзин.

В уборке участвовали и юные жители. Фото: ТГ/Кулемзин

Дончане на субботнике. Фото: ТГ/Кулемзин

Сложная обстановка не стала преградой для жителей Горловки. Они тоже активно принялись за наведение порядка в своем городе.

- Мы должны ухаживать за своими городами. Это наши улицы, по которым мы ежедневно ходим на работу, гуляем. Это место, где мы живем. И я думаю, что каждому человеку нравится житель в чистоте и комфорте, - говорит горловчанка Ирина Орлова. – Так почему же нам, во-первых, не сорить, а во-вторых, раз в какое-то время выходить и не наводить порядок. Считаю это дело полезным, нужным и правильным.

Горловчане приводят улицы города в порядок. Фото: Администрация Горловки

Глава Администрации Горловки Иван Приходько подчеркнул, что активное участие в субботнике приняли сотрудники районных и поселковых администраций, коммунальные предприятия, которые наводили порядок и благоустраивали городские территории.

- Убирали и вывозили мусор, прошлогоднюю опавшую листву и сломанные ветки, очищали бордюрный камень, подметали остатки посыпочного материала, собирали легкий мусор по зеленой зоне, засеивали газоны, - сказал Приходько.

Горловчане приводят улицы города в порядок. Фото: Администрация Горловки

В Енакиево и прилегающих населенных пунктах уборкой в день Всероссийского субботника было занято почти три тысячи человек и 22 единицы специальной техники.

- Участие приняли городские и поселковые администрации, коммунальные предприятия, учреждения здравоохранения, образования и культуры, а также предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, - говорят в Енакиевской администрации. - В ходе проведения субботника расчищено улиц, тротуаров и придомовых территорий от мусора 37,87 тыс. м². Благодаря Вашей ответственности и добросовестности вокруг стало чище и уютнее!

В Енакиево наведен порядок. Фото: Администрация Енакиево

В Енакиево наведен порядок. Фото: Администрация Енакиево

В Мариуполе на субботник вышли почти четыре тысячи человек. С территорий общего пользования было вывезено 100 кубометром мусора. Об этом рассказал глава администрации приморского города Олег Моргун.

- Почти 4 тысячи человек с привлечением 19 единиц спецтехники привели в порядок территории во всех районах города. Медики и сотрудники сферы образования привели в порядок территории, прилегающие к своим учреждениям, - рассказывает Моргун. - Представители Народной Дружины очистили от мусора участок проспекта Нахимова, а сотрудники городской администрации и муниципальных предприятий вместе благоустроили Приморский парк.

Уборка в Мариуполе. Фото: ТГ/Олег Моргун

Благоустройство и расчистка общественных территорий прошла и в других городах и районах Республики. Жители с воодушевлением брались за работу, чтобы сделать улицы чище и комфортнее.

Субботник прошел во всех районах Макеевки. Фото: Администрация Макеевки

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