Цены на контроле

Первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили рынок и аптеку в Мариуполе, чтобы проверить ассортимент и уровень цен.

- Мясо, рыба, овощи - все в наличии, - рассказал Денис Пушилин после инспекции рынка. - Продается свежая выпечка из местной хлебопекарни, в том числе представлен и социальный хлеб.

В морской столице республики уже работают несколько рынков. По словам руководителя региона, сейчас стоит задача наладить поставки овощей и фруктов, а также обеспечить продавцов и поставщиков овощехранилищами. Это позволит «подровнять цены», сделать их выгоднее.

- У нас можно купить практически все, но на некоторые товары цены кусаются. Власти пообещали, что будут бороться с высокой стоимостью продуктов, - говорит жительница Мариуполя Ирина Полтавская. - Цены уже сбивали в наших торговых точках, поэтому мы надеемся на дальнейшие улучшения.

Сейчас в Мариуполе функционируют 42 аптеки, по поручению врио главы ДНР будут открыты еще 20 пунктов. В одной их аптек города первый замглавы администрации Президента РФ изучил ассортимент препаратов и цены на них.

- На ассортимент жалуются люди? - спрашивает Сергей Кириенко у провизора аптеки.

- Наша компания полностью удовлетворяет весь спрос. И ценовая политика у нас для людей, люди довольны.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приступила к регулярному мониторингу стоимости товаров в ДНР.

- По вопросу о мерах сдерживания роста цен сообщаем, что ФАС России на постоянной основе осуществляет мониторинг цен на потребительские товары в ДНР, - рассказывают в пресс-службе ведомства. - Информация о текущей ситуации о мерах по повышению ассортиментной и ценовой доступности товаров для граждан регулярно направляется в правительство РФ.

Также в республике действует Штаб по ценообразованию. Он еженедельно проводит мониторинг цен и оперативно предпринимает меры для их снижения.