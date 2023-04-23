Всем народом, всей страной

5 тонн гуманитарной помощи из Хабаровского края прибыли недавно в подшефный ему Дебальцево.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ - ДЕБАЛЬЦЕВУ

Пять тонн гуманитарной помощи из Хабаровского края прибыли недавно в подшефный ему Дебальцево.

- В сборе участвовали в том числе и школы региона: передаем от них книги и канцелярию, - рассказывает руководитель штаба акции #МЫВМЕСТЕ в Хабаровском крае Кирилл Клименко.

Шеф-регион продолжает и восстановительные работы в городе. За прошлый год Хабаровск направил на ремонт объектов в Дебальцево 435 миллионов рублей. На эти деньги были отстроены детские сады, центр детского творчества, библиотека и другие объекты, всего их 25.

- В этом году Хабаровский край отремонтирует в Дебальцево

8 дорог общей площадью 70 тысяч квадратных метров. Будут восстановлены школа № 2 и ясли-сад № 8 «Звездочка», - рассказывает премьер-министр ДНР Евгений Солнцев. - Кроме этого, хабаровчане подарят городу новую спортивную площадку. В текущем году в городе восстановят школу искусств, а после реконструкции откроется обновленный бассейн в спортивном комплексе «Локомотив».

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - ДОКУЧАЕВСКУ

Гуманитарные грузы из разных районов Владимирской области отправлены в Докучаевск. Например, Кольчугинский район передал стройматериалы.

- Значительную помощь в их закупке оказали предприниматели района, - рассказали в райадминистрации.

Также жители и предприятия Гусь-Хрустального и Меленковского районов отправили партию помощи участвующим в спецоперации военнослужащим. В составе груза - автомобиль «Нива», генераторы, пиломатериалы, гвозди, строительные скобы, топоры, молотки, рации, медикаменты, блиндажные и парафиновые свечи, свежие фрукты, именные посылки для бойцов.

- Изменения заметны, забота владимирцев ощутима, - говорит житель Докучаевска Олег Никишин. - Раны, нанесенные боевиками ВСУ нашему городу, заживают.

На этот год у шефа-региона также намечено много работы - в планах привести в порядок 58 объектов. На это будет выделено 600 миллионов рублей.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - ЕНАКИЕВУ

В Енакиево прибыл груз с литературой. Детские книги в дар передал председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. А еще в город привезли собранную сотрудниками комитета техническую литературу о транспорте и дорожном хозяйстве, краеведческие книги.

- Надеемся, книги придутся жителям Енакиева по вкусу. Наш комитет постарается сделать это традицией и регулярно пополнять книжные полки Енакиевской библиотеки интересными книгами, - сказал Присяжнюк.

Книги для города Енакиево.

Кроме того, Ленинградская область передала в подшефный город автомобиль аварийной службы с гидравлическим устройством «Носорог» - он нужен для того, чтобы «спасать» сошедшие с рельсов трамваи. Вместе с «Носорогом» в Енакиево прибыли специалисты питерского «Горэлетротранса», чтобы обучить коллег пользованию новой техникой.

Кстати, Ленобласть полностью обновила в Енакиеве трамвайный парк и сейчас продолжает ремонт депо.

В городе продолжается восстановление разрушенного обстрелом со стороны украинских боевиков лицея информационных технологий. Его планируют открыть к 1 сентября.