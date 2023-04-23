Врачей, участвующих в медосмотрах детей, наградили

Сергей Кириенко, Михаил Мурашко и Денис Пушилин вручили ведомственные награды медработникам.

14 апреля министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко наградил медицинских работников, которые участвуют в проведении детских медосмотров. Ведомственные награды он вручил вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и первым заместителем руководителя администрации Президента России Сергеем Кириенко. Вручение состоялось в Центре первичной медико-санитарной помощи № 11 города Донецка. За активное участие в реализации мероприятий по организации и оказанию медицинской помощи детям в условиях СВО благодарности министра здравоохранения России получили восемь медиков, еще шесть человек удостоены почетных грамот главы ДНР.

Сергей Кириенко поблагодарил медработников и отметил их личный вклад в сохранение здоровья жителей республики.

- То, что вы сейчас делаете для людей, имеет колоссальное значение. И вообще в сфере спасения здоровья и то, что удалось сделать по осмотрам ребятишек, многие из которых не имели такой возможности долгое время. Это для них важно, и для их родителей важно, - сказал первый заместитель руководителя администрации Президента России.

Михаил Мурашко с благодарностью отметил, что медикам пришлось выполнить большой объем работы, чтобы организовать профилактические осмотры детей.

- Нам нужно завершить сейчас диспансеризацию, у нас осталось полтора месяца. В целом я вам признателен, - подчеркнул министр.

Диспансеризация школьников в ДНР продолжается.

Михаил Мурашко рассказал, что профилактическим медицинским осмотром в республике уже охвачено более 77 тысяч детей от 2 до 17 лет, из них у 56 тысяч впервые выявлены различные патологии - заболевания опорно-двигательного аппарата, стоматологические и офтальмологические заболевания. Больше двух тысяч школьников направили на госпитализацию.