Право быть ветераном

Командир штурмового отряда «Барс» Александр Дудченко во время отпуска побывал на выставке «Герои Донбасса - Герои Москвы» в Музее Победы, планшетная экспозиция которой рассказывает о подвигах наших воен-ных в ходе специальной военной операции.

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов сообщил, что оформление статуса «ветеран боевых действий» предлагают упростить. Это облегчит доступ к мерам государственной соцподдержки для участников СВО.

Кто сможет стать ветераном?

До сих пор, согласно приказу министра обороны России от 29 сентября 2017 года, обращения о присвоении статуса ветерана боевых действий рассматривали комиссии военных округов, Северного флота и центральная комиссия МО РФ. Это занимало от месяца до двух. Новый порядок ускорит процесс, ведь решения примут комиссии при военкоматах по месту жительства претендента на статус ветерана. Что сократит бюрократические издержки.

- Статус будет присваиваться на основании двух справок: о направлении человека в зону боевых действий и о том, что он реально там был, - рассказал Андрей Красов. - Справку выдает работодатель. Свидетельство - воинская часть, к которой человек был приписан во время выполнения задач в зоне СВО.

Кандидат в ветераны боевых действий напишет по возвращении рапорт по форме, утвержденной Минобороны. И вместе с двумя вышеназванными документами подаст его в военкомат по месту жительства. Там должны будут рассмотреть заявление за 30 дней и вынести заключение.

Право на статус ветерана боевых действий имеют все участники СВО. Это контрактники, мобилизованные, добровольцы и гражданский персонал, работающий с подразделениями ВС РФ в зоне спецоперации.

Какие права у человека с таким статусом?

Социальных гарантий немало. В их числе:

ежемесячная денежная выплата 3896 рублей;

компенсация 50 процентов на взносы на капремонт, распространяющиеся на членов семей ветеранов боевых действий;

преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы;

первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков;

обеспечение протезами (кроме зубных);

использование ежегодного отпуска в любое удобное время и дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 35 дней;

преимущественное

пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-

спортивных организаций, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта;

профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет средств работодателя;

преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации при наличии медпоказаний.

Даешь участки в Крыму!

В ряде регионов страны ветеранам боевых действий начинают давать землю. Пока таких регионов три. И понятно почему.

Владимир Путин в конце

2022 года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе СВО заслуги.

Госсовет Республики Крым 14 декабря 2022 года принял закон о бесплатном предоставлении земли в собственность участникам спецоперации. Ветеранам и инвалидам боевых действий в СВО дали право на внеочередное бесплатное получение участков. Если боец погиб, такое право получают члены его семьи - супруга, дети, родители.

На минувшей неделе министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич сообщила, что около 700 земельных участков на полуострове подготовлены к выдаче. И первые наделы участники СВО начали получать уже до Пасхи.

- Готовы 511 участков в Лесновском сельском поселении, и 165 земельных участков в Молочненском сельском поселении, это Сакский район,- уточнила министр.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет республиканского бюджета к этим землям проложат сети энергоснабжения, водоснабжения и канализации.

В это же время 46 сотрудников Росгвардии, отличившихся в зоне спецоперации, получили уведомления о возможности предоставления земельных участков.

Кто и где сможет отдохнуть

В одной только Тверской области летней оздоровительной кампанией будет охвачено свыше 67 тысяч детей, для которых откроются более 750 лагерей различного типа. Возможность отдыха и оздоровления предоставят всем детям военнослужащих - участников специальной военной операции. Эту тему подробно рассмотрели на заседании регионального правительства в начале апреля. Губернатор Игорь Руденя сообщил:

- Для всех детей участников СВО мы предоставим путевки в любые лагеря Тверской области. Кроме того, мы выделим дополнительные средства на путевки для детей из многодетных семей, семей с невысоким уровнем доходов, а также ребят, которые находятся на попечении у государства. Все эти дети смогут отдыхать в летних лагерях труда и отдыха, которые обретают все большую популярность. Ребята смогут получать деньги за свой труд. Для этого мы заключим соответствующие соглашения с работодателями, и подрастающее поколение сможет принять участие в развитии экономики нашего региона.

Аналогичные решения по организации летнего отдыха на своих территориях для детей тех, кто участвует в решении важных задач в зоне СВО, к началу апреля приняли главы не менее десяти российских регионов в европейской части страны.