В Мариуполе владельцам новых квартир помогут быстрее обустроить быт

Все больше и больше людей уже начали заселяться в свои новые квартиры Фото: Александр ИВАНОВ

Мариупольским новоселам передали очередную партию гуманитарной помощи от «Единой России». Мебель, бытовая техника и другие необходимые предметы быта помогут людям быстрее обустроить в их новых квартирах комфортные условия проживания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Олег Моргун.

Мариупольцам помогут получить все необходимое для заселения в квартиры. Фото: ТГ/Моргун

Он рассказал, что вручил благодарность за постоянную помощь и поддержку мариупольцев председателю совета директоров Ассоциации социально-ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально-значимых программ Сергею Ладочкину. Это при его участии Ассоциация вместе с московским отделением партии «Единая Россия» собрала для новоселов Мариуполя такой важный гуманитарный груз.

Мариупольцы благодарны всем причастным за оказанную помощь и поддержку. Фото: ТГ/Моргун

- Кроме того, от благотворителей в Мариуполь пришла и другая адресная помощь, которую в скором времени передадут учреждениям соцкультбыта, - проинформировал мэр.

Напомним, возведение новых домов в Мариуполе набирает обороты. С каждым месяцем город преображается, появляются новые высотки, объекты инфраструктуры, целые кварталы. На днях публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» сообщила «Комсомолке» о завершении строительства нового многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе. Он уже введен в эксплуатацию и рассчитан на 70 квартир.

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