Денис Пушилин: В ДНР на этот год запланирован большой объем дорожных работ

Многие дороги в ДНР приведут в порядок уже в этом году. Фото: Телеграм Главы Республики Дениса Пушилина

Приход весны увеличил количество жалоб на состояние дорог, особенно в Горловке и Макеевке. В этом году в ДНР большая программа их ремонта, в том числе и муниципальных дорог. Об этом 3 апреля на еженедельном оперативном совещании с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти и главами городов и районов заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин, поручив местным администрациям через госпаблики проинформировать жителей о том, какие дороги запланированы к ремонту.

И вот – Денис Владимирович в своем телеграм-канале отметил, что жители до сих пор «часто сетуют на плохое состояние дорог, не зная, что многие из них уже включены в план на этот год».

- Увы, публикаций о планах мало - в пабликах местных администраций представлены посты преимущественно о результатах уже проведенных работ по ремонту дорожного полотна. Это нужно делать, но этого недостаточно, - подчеркнул руководитель Республики.

Также Пушилин отметил лучшие публикации.

- Наиболее содержательно о планах дорожных работ рассказали администрации Харцызска, Енакиево, Горловки, Докучаевска, Зугрэса, Кировского, Тореза, Старобешевского, Тельмановского и Волновахского районов, - сказал он.

По словам руководителя региона, недостаточное информирование населения в госпабликах о планируемых ремонтных работах дорог у администраций Дебальцево, Углегорска, Макеевки. Отсутствует анонсирование запланированных на этот год работ по ремонту дорог у администраций Донецка, Ждановки, Иловайска, Светлодарска, Снежного, Шахтерска, Амвросиевского, Володарского, Новоазовского и Першотравневого районов.